Гарантії безпеки Україні до вступу до НАТО: Зеленський закликав Альянс до рішучості

Україна потребує ефективних гарантій безпеки з боку НАТО ще до того, як держава вступить до Альянсу. Рішення посприяє зміцненню європейської безпеки та міжнародного порядку. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Під час свого відеозвернення у суботу, 15 квітня, він сказав про те, що гарантії безпеки Україні потрібні до моменту вступу в Північноатлантичний альянс.
"Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до вступу до Альянсу", - зазначив Зеленський.
За словами гаранта, спільна позиція всіх країн НАТО на саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні поточного року, "може бути такою амбітною, якої потребує європейська безпека".
Зеленський також розповів про те, що в столиці Литви пройшла зустріч представників спільної слідчої групи з розслідування злочинів росіян у війні проти України. В результаті 14 квітня було підписано угоду про спільне розслідування не тільки військових злочинів РФ, але і злочинів геноциду.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у лютому заявив, що Україна зможе вступити до Північноатлантичного Альянсу після перемоги у війні з агресором Росією.
На його думку, євроатлантична інтеграція Києва стане кращою гарантією безпеки.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг казав, що він запросив президента Зеленського відвідати саміт Альянсу, який відбудеться 11-12 липня поточного 2023 року у Вільнюсі.
"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звичайно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення до цієї країни йде серйозна війна", - підкреслив Столтенберг.
Дивіться відео ТСН - гарантією безпеки України стане вступ держави до НАТО
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