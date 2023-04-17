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Україна де-факто стала членом НАТО, залишилося ухвалити політичне рішення - Резніков

Сергій Кущ
17 квітня 2023, 14:31 оновлено 17 квітня, 14:57
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Для вступу України до Альянсу де-юре залишилося прийняти тільки політичне рішення, вважає міністр.
Україна фактично стала членом НАТО-Резніков
Україна фактично стала членом НАТО-Резніков / скриншот, УНИАН

З початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Для вступу України в Альянс де-юре залишилося прийняти тільки політичне рішення, заявив він в інтерв'ю іспанському виданню La Razon.

"Після цієї війни єдине, що залишилося – це політичне рішення стати членом де-юре. Росія є найбільшою загрозою для НАТО на наступні десять років, як було визначено на Мадридському саміті, і ні в кого немає такого безпосереднього досвіду боротьби з нею і перемоги над нею, як у нас. Що може бути кращою причиною, ніж це? Ми їм потрібні", - сказав Резніков.

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Також міністр підкреслив, що зараз Україна використовує стандарти і озброєння НАТО. Також є співпраця в розвідці, навчанні, використанні арсеналу, військовій медицині.

Глава Міноборони також спростував твердження про те, що НАТО допомагає Україні в протистоянні з РФ, але не надає можливостей для перемоги.

"Ми бачимо, що початкові очікування були перевершені, і вони вірять у нас. Вся зброя, яку вони нам постачали, була використана у великих перемогах, і ставки, відповідно, зросли. Коли я попросив у Вашингтоні "Стінгери" перед тим, як все почалося, мені сказали, що це неможливо. Через два місяці перша партія з Литви прибула зі схвалення Білого дому. І так відбувається з усім. Для мене немає нічого неможливого", – підкреслив Резніков.

Україна і НАТО

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у лютому заявив, що Україна зможе вступити до Північноатлантичного Альянсу після перемоги у війні з агресором Росією.

На його думку, євроатлантична інтеграція Києва стане кращою гарантією безпеки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що він запросив президента Зеленського відвідати саміт Альянсу, який відбудеться 11-12 липня поточного 2023 року у Вільнюсі.

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звичайно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну йде серйозна війна", - підкреслив Столтенберг.

Україна повинна стати членом Північноатлантичного союзу після Швеції. Як написав в Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, українські військові найкраще знають як використовувати озброєння НАТО.

"Україна повинна стати 33-м членом НАТО, а Швеція - 32-м. Українці краще за всіх вміють використовувати зброю натовського зразка для знищення російської армії. Такий досвід є надзвичайно важливим для Альянсу", - написав він.

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війна в Україні НАТО Олексій Резніков
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