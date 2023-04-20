Після перемоги у війні Україна має стати членом НАТО - президент Чехії

У країн Заходу немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх країни-окупанта РФ.

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У Заходу немає альтернативи підтримці України, сказав Петр Павел / Фото facebook.com/PetrPavelPrezidentem, НАТО

Президент Чехії Петр Павел закликав посилити допомогу Києву, щоб забезпечити перемогу над країною-агресором Росією. Після перемоги у війні, на думку чеського лідера, Україна повинна стати членом НАТО.

Він підкреслив, що у Заходу немає альтернативи підтримці України, передає Ceske Noviny.

"Я радий, що ми всі розуміємо, що іншого виходу, окрім як підтримати Україну, немає. Альтернативою є успіх Росії, який означатиме для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні", – заявив Павел на пресконференції після зустрічі з Генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

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Павел додав, що Чеська Республіка і союзники по альянсу готові в довгостроковій перспективі підтримувати Україну на шляху до припинення війни, післявоєнного відновлення й членства в НАТО.

Петр Павел - що про нього відомо Петр Павел - чеський державний, військовий та громадський діяч, генерал армії у відставці. Обраний президент Чехії з 28 січня 2023 року. Павел прийме присягу і стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, де замінить на посаді Мілоша Земана, який перебував на ньому два терміни – десять років. У минулому Петр Павел - голова Військового комітету НАТО (2015-2018), перший представник східноєвропейської держави на цій посаді, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки

У свою чергу, Столтенберг нагадав, що Чехія вже поставила Україні танки, вертольоти і зенітні комплекси.

Також глава НАТО заявив, що необхідне подальше збільшення ресурсів армії в рамках посилення військової присутності на східному фланзі Альянсу. Це, на його думку, має утримати Путіна від можливого нападу на інші країни.

"Очевидно, що нам потрібно більше вкладати в оборону, тому що ми живемо в більш небезпечному світі, і ми бачимо, що президент Путін готовий застосувати силу проти своїх сусідів", – сказав Столтенберг.

Членство України в НАТО

Сейм Литви ухвалив резолюцію до літнього саміту (11-12 липня) НАТО у Вільнюсі, яка включає офіційне запрошення для України про приєднання до Північноатлантичного альянсу. У документі йдеться, що на саміті НАТО у Вільнюсі необхідно запросити Україну приєднатися до НАТО, а підписати протоколи про членство і запустити процес ратифікації, коли умови це дозволять.

У листопаді Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО розглядатиметься вже після перемоги у війні з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна навряд чи зможе вступити до НАТО через позицію Росії. За словами Мкрона, Україна зазнала російської агресії та потребує гарантій безпеки. Однак такі гарантії повинні бути надані й самій Москві. Все закінчиться переговорами і не можна допустити, щоб їх вели Китай і Туреччина.

Згідно з соцопитуваннями, українці підтримують відновлення ядерного статусу України та вважають, що найбільш оптимальною гарантією безпеки для країни стане вступ до НАТО.

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