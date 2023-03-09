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Масові протести в Грузії: з'явилися демонстранти з вогнепальним пораненням

9 березня 2023, 00:30
Силовики намагаються відігнати демонстрантів від будівлі парламенту і застосовують сльозогінний газ, світлошумові гранати та водомети.
Протести в Грузії
Протести в Грузії / скріншот з відео

У Грузії не вщухають масові протести проти рішення парламенту щодо скандального законопроекту про "іноагентів". Правоохоронці намагаються всіма силами розігнати демонстрантів або хоча б відтіснити їх від будівлі парламенту. Про це стало відомо з трансляції протестів.

У Мережі повідомляють про те, що поліція прямо з натовпу вихоплює і затримує найактивніших протестувальників. Також до місця протестів стягнули водомети і пожежні машини. Цими водометами намагаються розігнати незадоволених громадян країни.

Правоохоронці застосовують сльозогінний газ і кидають світлошумові гранати. Через це загорівся одяг одного з протестувальників. Також поліцейські стріляють у повітря з пневматичної зброї.

відео дня

У Мережі з'явилося відео, на якому видно пораненого чоловіка після зіткнення з поліцією. За попередніми даними, у нього вогнепальне поранення.

протести в Грузії
протести в Грузії / скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масові протести в Грузії. Він побажав просування в питанні євроінтеграції на тлі масових протестів, а також демократичного успіху для грузинського народу. Про це він заявив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення.

"Хочу подякувати всім, хто в ці дні на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який пролунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашої дружньої Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот з відео

Масові протести в Грузії через "російський закон"

У вівторок, 7 березня, у Грузії спалахнули масові протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про"іноагентів".

Представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні заявив, що США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії.

"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин в Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів був застосований сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів. У нас є ряд інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь - кого в будь-якій країні за втручання в реалізацію того, що є універсальним правом людини", - сказав він.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала масові протести в Тбілісі проти законопроекту про "іноагентів". Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу.

"Цей закон нікому не потрібен, тому що він написаний під диктовку Москви. Я накладу на нього вето. Мене не цікавить його розгляд... Мене цікавить тільки майбутнє Грузії, Конституція, гарантом якої я є. У ній написано, що всі держінститути і перш за все я, але також уряд, влада зобов'язані зробити все, щоб Грузія опинилася в Європі", - сказала Зурабішвілі.

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