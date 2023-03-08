"Мамо, я ніколи не здамся у полон": з'явилися важливі подробиці розстрілу українського військового

Мама, син та побратими Олександра Мацієвського впізнали чоловіка на відео із жорстоким розстрілом після слів "Слава Україні".

З'явились нові подробиці розстрілу українського військового Олександра Мацієвського / Колаж фото скріншот із відео, 119-а окрема бригада ТрО Чернігівської області

Російські окупанти змогли взяти у полон українського військового Олександра Мацієвського. 6 березня у Мережі з'явилися моторошні кадри, на яких видно як військові РФ жорстоко розстрілюють українського захисника. Останнім, що сказав Олександр, було "Слава Україні".

Це відео на власні очі побачили мати розстріляного Олександра та його син Михайло. Те, що на відео справді Мацієвський, підтвердили і його побратими. Про це повідомляє 119 окрема бригада ТрО Чернігівської області.

Востаннє Парасковія Михайлівна чула голос свого сина 29 грудня 2022 року. Тоді він сказав жінці: "Мамо, я ніколи не здамся у полон". Так вона зрозуміла, що її Сашко на фронті.

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Подробиці розстрілу Олександра Мацієвського

Вже 30 грудня близько 12-ї години зв'язок з Олександром та ще 4 військовослужбовцями зник. Вони переміщувались між позиціями на околицях Соледару та прийняли зустрічний бій, у ворога була значна перевага.

"Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї. Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків на жаль не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісти", - йдеться у повідомленні.

Про смерть свого сина Парасковія дізналася 7 січня від його побратимів. Тіло Олександра повернули 14 лютого 2023 року у рамках обміну.

"А потім знов випробування, впізнання рідної дитини у Київському морзі, огляд всіх тих кульових отворів, що обірвали життя воїна", - йдеться у повідомленні.

Реакція рідних на шокуючі кадри вбивства військового

6 березні мати Олександра побачила жахливе відео, на якому видно, як її рідного сина вбивають. У цей момент чоловік був без зброї.

"З появою у мережі відео загибелі моє серце знов сколихнулось. Це був мій Сашко, а потім дзвінок від його сина. Він зі сльозами кричав: "Я бачив як вбили мого батька!" - згадує мати загиблого воїна.

Мама Олександра Мацієвського розповіла про розстріляного окупантами сина / 119-а окрема бригада ТрО Чернігівської області

Що відомо про Олександра Мацієвського

Український військовий Олександр Мацієвський народився 10 травня 1980 року у Молдові. Саме там на Кишинівській взуттєвій фабриці технологом працювала його мати - Парасковія Михайлівна. У Молдові Олександр закінчив школу та електротехнічний коледж. Згодом родина повернулася до Ніжина у Чернігівській області.

Весь час Олександр працював за фахом. Та 24 лютого він пішов захищати Україну від путінської армії, яка за наказом диктатора пішла у повномасштабний наступ.

"Відразу він не зміг потрапити до війська. Він допомагав робити укріплення, чатував на блок-посту, готував пляшки з запалювальною сумішшю і наполегливо знов звертався до збірного пункту. 11 березня його було зараховано до Ніжинського батальйону територіальної оборони. Олександр старанно вчився військовій справі, його призначили снайпером", - йдеться у повідомленні.

Батальйон, де служив Олександр, вирушив на схід у грудні 2022 року. Чоловік приховав це від матері, бо переймався за її здоров'я. Він не хотів, щоб жінка хвилювалася.

"Коли він прощався з мамою, то подякував їй за те, що вона його народила. 29 грудня він зателефонував мамі, це була їх остання розмова", - йдеться у повідомленні.

Парасковія переконана, що побратими помстяться за вбивство її дорогого сина.

Розстріл українського військовополоненого

6 березня у Мережі з'явилося страшне відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він нервує, палить сигарету та каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці.

Слід зазначити, що в українського захисника в руках зовсім не було зброї. Можна припустити, що "Слава Україні" він вигукнув у той момент, коли помітив, що його планують вбити. Усе відбулось дуже швидко.

На це відео відреагували в Офісі президента. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що це військовий злочин, який російські пропагандисти будуть намагатися "відбілити".

"Військові злочини культивуються в Росії. І вибілюються їх пропагандою і міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності і слабкості. За кожен такий військовий злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав Андрій Єрмак.

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