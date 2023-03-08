Масові протести в Грузії: опозиція збирає людей на нові мітинги

У Грузії спалахнули масові протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про "іноагентів".

Протести в Грузії / скріншот YouTube

Опозиція в Грузії анонсувала нову акцію протесту. Екс-лідер Єдиного національного руху Ніка Меліа оголосив збір під парламентом у середу, 8 березня.

"О 15: 00 (13:00 за Києвом) ми збираємося на проспекті Руставелі. І це буде повторюватися кожен день, поки весь проспект Руставелі (де знаходиться парламент) не стане грузинським, а не російським. Поки ми не досягнемо перемоги", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

Масові протести в Грузії через "російський закон"

У вівторок, 7 березня, у Грузії спалахнули масові протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про"іноагентів".

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Представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні заявив, що США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії.

"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин в Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів був застосований сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів. У нас є ряд інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь - кого в будь-якій країні за втручання в реалізацію того, що є універсальним правом людини", - сказав він.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала масові протести в Тбілісі проти законопроекту про "іноагентів". Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу.

"Цей закон нікому не потрібен, тому що він написаний під диктовку Москви. Я накладу на нього вето. Мене не цікавить його розгляд... Мене цікавить тільки майбутнє Грузії, Конституція, гарантом якої я є. У ній написано, що всі держінститути і перш за все я, але також уряд, влада зобов'язані зробити все, щоб Грузія опинилася в Європі", - сказала Зурабішвілі.

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