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Падіння Бахмута може статися найближчими днями - Столтенберг

8 березня 2023, 16:13
Можливе захоплення Бахмута не стане "переломним моментом" у війні, яку розв'язав російський диктатор Путін.
Столтенберг, ВСУ
Бахмут може впасти найближчими днями / Колаж фото УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

У Бахмуті Донецької області тривають запеклі бої між російськими окупантами та українськими захисниками. Однак ситуація там дуже складна і Бахмут може впасти найближчими днями. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Guardian.

"Враховуючи продовження бойових дій в Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що можливе захоплення Бахмута не стане "переломним моментом" у війні. Однак в такому випадку стане зрозуміло, що у Росії ще є сили і її "не можна недооцінювати".

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"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, а союзники по НАТО протягом останнього року підтримали Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою на суму близько 150 млрд. євро", - пояснив Столтенберг.

Бої в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут вторгнення Росії Йенс Столтенберг
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