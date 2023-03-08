Падіння Бахмута може статися найближчими днями - Столтенберг

У Бахмуті Донецької області тривають запеклі бої між російськими окупантами та українськими захисниками. Однак ситуація там дуже складна і Бахмут може впасти найближчими днями. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Guardian.
"Враховуючи продовження бойових дій в Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями", - заявив Столтенберг.
Він зазначив, що можливе захоплення Бахмута не стане "переломним моментом" у війні. Однак в такому випадку стане зрозуміло, що у Росії ще є сили і її "не можна недооцінювати".
"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, а союзники по НАТО протягом останнього року підтримали Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою на суму близько 150 млрд. євро", - пояснив Столтенберг.
Бої в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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