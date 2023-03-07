УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Грузії спалахнули масові протести через "російський закон": що відомо на даний момент

7 березня 2023, 23:37
В ході акції протесту між мітингувальниками і поліцією відбулися сутички. Силовики почали застосовувати сльозогінний газ та водомети проти протестувальників.
Протесты в Грузии
У Грузії спалахнув масовий протест / ua.depositphotos.com, скріншот

У вівторок, 7 березня, у Грузії спалахнули масові протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про "іноагентів". Про це пише Reuters.

Що не так із законом про "іноагентів"

Законопроєкт, який 7 березня у першому читанні підтримав парламент Грузії, оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу".

Закон, який підтримує правляча партія "Грузинська мрія", вимагає від будь-яких організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як іноземні агенти, інакше їм загрожують штрафи.

відео дня

Фактично цей законопроєкт є аналогом закону, раніше ухваленого в країні-агресорці Росії.

Після ухвалення закону в центі Тбілісі почалися протести

Тисячі мешканців Грузії вийшли на масштабну акцію протесту біля будівлі парламенту. Мітингувальники перекрили центральний проспект та виступають проти ухвалення нового закону.

"Я приїхав сюди, бо знаю, що моя країна належить до Європи, але мій уряд цього не розуміє. Ми тут, щоб захистити нашу країну, тому що ми не хочемо знову бути частиною Росії", - сказав один із протестувальників.

В ході акції протесту між мітингувальниками і поліцією відбулися сутички. Силовики почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та гумові кулі, щоб розігнати протестувальників. Після цього в поліцейських полетіли "коктейлі Молотова".

У Грузії спалахнули масові протести через 'російський закон': що відомо на даний момент
У Грузії спалахнув масовий протест / Скріншот

Як пише Imedi News, учасники масового протесту демонтували залізну конструкцію, яку було встановлено під парламентом. Вони намагаються прорватися до будівлі.

США пригрозили Грузії санкціями

Речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в Вашингтоні заявив, що США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії.

"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин у Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів було застосовано сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів. У нас є низка інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь-кого в будь-якій країні за втручання у реалізацію того, що є універсальним правом людини", - сказав він.

Президентка Грузії пообіцяла накласти вето на закон про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала масові протести в Тбілісі проти законопроекту про "іноагентів". Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу.

"Цей закон нікому не потрібний, бо він написаний під диктовку Москви. Я накладу на нього вето. Мене не цікавить його розгляд… Мене цікавить лише майбутнє Грузії, Конституція, гарантом якої я є. У ній написано, що всі держінститути й насамперед я, але також уряд, влада зобов'язані зробити все, щоб Грузія опинилася в Європі", - сказала Зурабішвілі.

Відносини Києва і Тбілісі під час війни України проти РФ

Раніше повідомлялося, що Україна просила у Грузії поставити зброю і боєприпаси, проте там відмовилися надавати військову допомогу. У Грузії вважають, що Київ нібито хоче, щоб Грузія виступила у війні "в якості сторони".

Пізніше стало відомо, що офіційний Київ після повномасштабного нападу Росії просив у Грузії передати зенітні ракетні комплекси Бук, які були віддані Тбілісі в 2008 році, коли була російсько-грузинська війна. Також Україна просила і ПТРК Javelin. Однак Тбілісі відмовився надавати будь-яку військову допомогу українській державі.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що майбутня мирна угода за підсумками завершення війни Росії проти України має включати припинення окупації Москвою грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував грузинську владу за небажання працювати разом з Україною та закликав відпустити українського громадянина Михайла Саакашвілі.

Вас може зацікавити:

протести новини Грузії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:55

Ненаситна рок-принцеса: Авріл Лавін закрутила новий роман відразу після розриву заручин

23:50

Як не виглядати "тіткою" у 50 років: 7 речей, з якими треба попрощатися і стати задоволеною собою

23:37

У Грузії спалахнули масові протести через "російський закон": що відомо на даний моментВідео

23:13

Роман Цимбалюк. Чому Лукашенко обізвав ЗеленськогоВідеоблоги

23:10

"Я вирішила його спокусити": Валюха приголомшила зізнанням про зйомки в серіалі СватиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:49

"Стався злам, росіяни готуються до оборони": на фронті відбулися різкі зміни – військовийВідео

22:31

У Керема Бюрсіна немає шансів: Ханде Ерчел закрутила роман з красенем-мільярдеромВідео

22:11

"Армія РФ може прорватися до інших міст": Зеленський заявив про важливість утримання БахмутуВідео

21:49

Росія намагається нав'язати Україні "Мінськ-3": Данілов розкрив підлий план окупантівВідео

Реклама
21:46

"Найскладніший етап": астролог назвала найважчі для України дні у березніВідео

21:37

"Що за опудало": росіяни зацькували невгамовного Кіркорова і "вигнали" з РосіїВідео

21:22

Більшість з нас робить ці помилки: варто знати всього 9 правил, щоб макарони не злипалися

20:53

Генератори та павербанки ще знадобляться: в Україну можуть повернутися відключення світлаВідео

20:38

Снігопади та зливи влаштують переполох в Україні: синоптики дали прогноз на найближчі дніВідео

20:08

"Опоненти Путіна": в NYT сказали, хто міг підірвати "Північні потоки"Відео

19:46

"Пригожина просто використали": Жданов заявив, що "кухар Путіна" знаходиться під загрозою ліквідаціїВідео

19:27

"Україна здолає РФ цього року": швейцарський військовий експерт назвав переможний місяцьВідео

19:25

Дженна Ортега прийшла на червону доріжку в брудній сукні

19:20

Театральний березень у Києві: автівка Вертинського, коварство Ребрик та різня Вітовської

19:20

Лисий в кепці на броньовикуПогляд

Реклама
19:07

Законопроект про реформу містобудування №5655 реалізує антикорупційну стратегію – голова НАЗК Новіков

19:05

Велика трагедія: у боях під Бахмутом загинув легендарний Герой України "Да Вінчі"Відео

18:45

Віддані як лебеді: ТОП-3 найвірніших знака зодіаку

18:45

"Буде катастрофічна поразка РФ": астролог назвав точну дату капітуляції РосіїВідео

18:44

Навіщо 9 березня обов'язково клали цибулю та часник біля ліжка: прикмети і що не можна робитиВідео

18:39

Котлети будуть соковитими, а їхня скоринка – хрусткою: додайте у фарш лише один секретний інгредієнтВідео

18:17

Одна і та сама схема: екс-депутат Держдуми РФ розповів про причини провокації в Брянській областіВідео

18:14

Прикопали по-тихому: під Москвою виявили секретне кладовище ліквідованих в Україні вагнерівців

17:40

"Отримала найважчі поранення": від російської ракети померла речник ДСНС Євгенія ДудкаВідео

17:33

"Плюсуй українську": WAW та 1+1 media презентували відео про необхідність боротьби з культурною експансією рф

17:26

Будуть радувати око весь сезон: які квіти цвітуть все літо і до пізньої осеніВідео

17:21

Що робити з малиною в березні: як підготувати кущі, щоб крупно вродилиВідео

17:05

Відбувся великий обмін: Україна повернула додому 130 захисників з російського полонуВідео

17:01

Робили "бавовну" в РФ: у Києві попрощалися з чотирма воїнами, які загинули у Брянській областіВідео

16:41

"Догори дригом" : шоу Victoria's Secret повертається після 4-річної паузи в новому виглядіВідео

16:40

Пора весняного авітамінозу: як допомогти організму впоратися з недугоюВідео

16:34

"Це був великий ризик": Кирило Буданов особисто пішов на штурм позицій окупантівВідео

16:13

Колишня Кличко зізналася в операції зі зменшення грудей

16:13

ЗСУ вибивають окупантів далекобійними ударами: експерт назвав напрямок

16:03

У Зеленського вперше відреагували на неадекватну істерику ЛукашенкаВідео

Реклама
16:02

Блогерка-запроданка Стужук народила у воді четверту дитину

15:55

Яку помилку роблять господині при додаванні часнику у плов: трюки, які приречені на провалВідео

15:46

Кравець розповіла, як в будинок її дочки прилетіла російська ракета

15:45

Шойгу назвав нове завдання окупантів "після захоплення Бахмута": розкотив губу ще більшеВідео

15:39

Зірка "Гри престолів" таємно вийшла заміж - нареченого вона зустріла завдяки Захеру-Мазоху

15:13

Комплекси ППО Patriot в Україну поки не прибули - речник Повітряних сил ІгнатВідео

15:00

Тоня Матвієнко поділилася радісною новиноюВідео

14:59

Навіщо додавати соду при варінні картоплі: простий секрет, який зробить страву божественно смачною

14:56

Розстріл українського військового: у загиблого героя залишилося 5 дітей - ЗМІВідео

14:45

"Боягузлива дівчинка": Соловйов поглумився над Гіркіним через розбірки з Пригожиним

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиРецепти на Великдень 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти