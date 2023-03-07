У Грузії спалахнули масові протести через 'російський закон': що відомо на даний момент

В ході акції протесту між мітингувальниками і поліцією відбулися сутички. Силовики почали застосовувати сльозогінний газ та водомети проти протестувальників.

У Грузії спалахнув масовий протест / ua.depositphotos.com, скріншот

У вівторок, 7 березня, у Грузії спалахнули масові протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про "іноагентів". Про це пише Reuters.

Що не так із законом про "іноагентів"

Законопроєкт, який 7 березня у першому читанні підтримав парламент Грузії, оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу".

Закон, який підтримує правляча партія "Грузинська мрія", вимагає від будь-яких організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як іноземні агенти, інакше їм загрожують штрафи.

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Фактично цей законопроєкт є аналогом закону, раніше ухваленого в країні-агресорці Росії.

Після ухвалення закону в центі Тбілісі почалися протести

Тисячі мешканців Грузії вийшли на масштабну акцію протесту біля будівлі парламенту. Мітингувальники перекрили центральний проспект та виступають проти ухвалення нового закону.

"Я приїхав сюди, бо знаю, що моя країна належить до Європи, але мій уряд цього не розуміє. Ми тут, щоб захистити нашу країну, тому що ми не хочемо знову бути частиною Росії", - сказав один із протестувальників.

В ході акції протесту між мітингувальниками і поліцією відбулися сутички. Силовики почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та гумові кулі, щоб розігнати протестувальників. Після цього в поліцейських полетіли "коктейлі Молотова".

У Грузії спалахнув масовий протест / Скріншот

Як пише Imedi News, учасники масового протесту демонтували залізну конструкцію, яку було встановлено під парламентом. Вони намагаються прорватися до будівлі.

США пригрозили Грузії санкціями

Речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в Вашингтоні заявив, що США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії.

"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин у Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів було застосовано сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів. У нас є низка інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь-кого в будь-якій країні за втручання у реалізацію того, що є універсальним правом людини", - сказав він.

Президентка Грузії пообіцяла накласти вето на закон про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала масові протести в Тбілісі проти законопроекту про "іноагентів". Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу.

"Цей закон нікому не потрібний, бо він написаний під диктовку Москви. Я накладу на нього вето. Мене не цікавить його розгляд… Мене цікавить лише майбутнє Грузії, Конституція, гарантом якої я є. У ній написано, що всі держінститути й насамперед я, але також уряд, влада зобов'язані зробити все, щоб Грузія опинилася в Європі", - сказала Зурабішвілі.

Відносини Києва і Тбілісі під час війни України проти РФ

Раніше повідомлялося, що Україна просила у Грузії поставити зброю і боєприпаси, проте там відмовилися надавати військову допомогу. У Грузії вважають, що Київ нібито хоче, щоб Грузія виступила у війні "в якості сторони".

Пізніше стало відомо, що офіційний Київ після повномасштабного нападу Росії просив у Грузії передати зенітні ракетні комплекси Бук, які були віддані Тбілісі в 2008 році, коли була російсько-грузинська війна. Також Україна просила і ПТРК Javelin. Однак Тбілісі відмовився надавати будь-яку військову допомогу українській державі.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що майбутня мирна угода за підсумками завершення війни Росії проти України має включати припинення окупації Москвою грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував грузинську владу за небажання працювати разом з Україною та закликав відпустити українського громадянина Михайла Саакашвілі.

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