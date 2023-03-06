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ЗСУ пішли у контрнаступ та відтісняють ворога від Бахмута - NYT

6 березня 2023, 19:58
Українські десантники відбили окупантів від останньої головної магістралі до Бахмута.
ВСУ, российские оккупанты
ЗСУ пішли у контрнаступ у Бахмуті / Колаж фото Міноборони РФ, 93-я ОМБр Холодний Яр

Українські десантники пішли у контрнаступ в Бахмуті та завадили російським окупантам взяти місто в оточення. Захисники атакували ворога та обстрілювали російські позиції артилерією. Про це повідомляє New York Times News.

Відбулося це вранці у суботу, 4 березня. Попри те, що ризик захоплення міста існує, ЗСУ не хочуть здавати Бахмут. Українським захисникам вдалось зберегти лінію постачання і шлях ймовірного виходу завдяки відбиттю росіян від останньої головної магістралі до міста.

"Я впевнений, що Бахмут витримає. У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога від цього міста, але це залежить від завдань командування, чи то утримання міста, чи то максимальні втрати ворогу", - сказав полковник Євген Межевікін, командир зведеної тактичної групи.

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Українські військові, які тримають оборону, зізнались, що нині у Бахмуті триває переважно артилерійська війна. Бійцям ЗСУ невистачає боєприпасів, але ситуація не є критичною. Однак складність полягає ще й в тому, що російське командування кидає величезну кількість окупантів для штурму українських позицій.

"Противник посилав в атаку по 20 хлопців по 6-7 разів на день. Уявіть собі: приходить двадцять осіб, ми їх вбиваємо. Через п'ять хвилин приходить ще 20 осіб, ми їх вбиваємо. За годину ще 20. Їм байдуже на людей", - сказав командир роти Олександр.

Військові зізнаються, що росіяни могли знищити весь квартал міста, щоб ліквідувати лише одного українського сапера.

Український майор Панцирний заявив, що українські бійці "зламали окупантам хребет". ЗСУ ліквідували під Бахмутом величезну кількість "вагнерівців" та мобілізованих росіян.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни.

За словами військового експерта Олега Жданова, російські окупаційні війська продовжують безупинно штурмувати Бахмут Донецької області. Загарбники мають частковий успіх, а тому керівництво Збройних сил України може ухвалити рішення про виведення українських бійців з міста.

"Я думаю, що командування прийме таке рішення попри те, що нам вдалось за останню добу не допустити просування російських військ на замикання кільця навколо міста. За добу ворог не просунувся в сторону оточення ні на метр. Ми втримуємо фланги на півночі, північному заході та південному заході від Бахмута", - розповів він.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На Ставці розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону та посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ Бахмут вторгнення Росії
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