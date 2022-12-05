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На територію України летить близько 100 ракет – військовослужбовець Карась

5 грудня 2022, 15:06
За словами військового, Україна готувалася до потужнішого обстрілу. Раніше очікувалося, що окупанти можуть запустити 150 ракет і більше.
Ракета, Евгений Карась
Військовий повідомив, що на територію України летить близько 100 ракет/ Reuters, УНИАН

Російські загарбники у понеділок, 5 грудня, випустили по території України уже близько 100 ракет.

Про це повідомив український військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух Суспільство майбутнього) Євген Карась у Telegram. Він зазначає, що Україна була готова навіть до потужнішого удару ворога.

"Близько ста ракет летить. Повідомляє офіцер, що працює по цих питаннях. Я невиправний оптиміст. Очікували 150, а то й більше. Це могло перевантажити ППО. До ста ракет зараз – наші зенітники до такого звикли", – зазначає військовий.

За словами військового, українська протиповітряна оборона працює з кожним днем краще, також Україна вже має більше комплексів ППО. Тому вдасться збити більше ракет, зазначає Карась.

Він додав, що росіяни зараз не можуть дуже часто запускати по Україні ракети.

"Чому пустили зараз? Істерична атака після нашого авіаудару по базі стратегічної авіації Росії в Енгельсі. Бояться раптом ще від нас прилетить і вже не буде чим літати", – каже військовий.

За його словами, для окупантів ця ракетна атака нічого не дасть. Натомість російські загарбники самі будуть підштовхувати Захід давати Україні ще більше зброї.

"Головне. Кожен ракетний обстріл мирних міст нічого практично не дає для російських військ. А нам дає. Союзники будуть більше і краще підтримувати. Ми платимо гірку ціну, але отримуємо більше допомоги", – зазначає військовослужбовець.

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Росія завдає нового ракетного удару по Україні в понеділок, 5 грудня. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Представник ЗСУ уточнив, що окупанти вже запустили першу хвилю ракет, але можуть бути наступні.

У той же час внаслідок ракетного удару в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії. Про повне відключення споживачів повідомляє АТ "Сумиобленерго". У частині Одеси відключено електропостачання, а також подача води, в місті зупинився електротранспорт.

Проблеми з електрикою також у Кривому Розі. У Миколаївській області оперативно відключені всі десять черг графіка стабілізаційних відключень.

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