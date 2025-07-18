Вісім років колонії: ведучу 'Вестей' у РФ засудили до в'язниці за засудження війни

За що хочуть покарати ведучу в терористичній Росії.

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Курбангалєєву оголосили в міжнародний розшук / Колаж Главред, фото Стархіт, Pixabay

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Що вимагає Росія від Чехії

Що хоче від журналістки держава-терорист

У терористичній Росії суд засудив 45-річну Фаріду Курбангалєєву до восьми років колонії загального режиму.

Як пишуть російські пропагандисти, телеведуча "звинувачується у виправданні та пропаганді тероризму, а також у дискредитації російської армії".

відео дня

"Встановлено, що Курбангалєєва зі співучасником у травні 2024 року, перебуваючи за межами Російської Федерації, розмістила в мережі Інтернет на особистому каналі одного з відеохостингів раніше спільно виготовлений відеозапис, який містить ознаки закликів до здійснення терористичної діяльності, а також виправдання тероризму", - пишуть у РФ, маючи на увазі, що ведуча виступила проти військового вторгнення Росії в мирну Україну.

Ведучу оголосили в міжнародний розшук і внесли до списку "терористів і екстремістів Росфінмоніторингу". Зараз журналістка перебуває за кордоном. У 2022-му вона переїхала до Чехії разом із чоловіком і двома доньками.

Минулої весни Генпрокуратура РФ зажадала від чеської влади видати Фаріду Росії, щоб розправитися з нею. Однак суд Праги відповів відмовою. "Екстрадиція в Росію в поточних умовах не може бути здійснена. Ми не маємо механізмів контролю над подальшим судовим процесом", - йшлося в заяві.

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