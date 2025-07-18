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Вибухівка у рюкзаку: СБУ затримала агентку, яка хотіла підірвати ТЦК в Одесі

Марія Николишин
18 липня 2025, 12:19
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Жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в будівлю ТЦК.
Вибухівка у рюкзаку: СБУ затримала агентку, яка хотіла підірвати ТЦК в Одесі
Жінка хотіла підірвати ТЦК / колаж: Главред, фото: СБУ

Головне:

  • 53-річна жителька Волині хотіла підірвати ТЦК в Одесі
  • Жінку завербували російські спецслужби
  • Їй загрожує до 12 років в’язниці

Працівники СБУ та Нацполіції затримали агентку країни-агресора Росії, яка на замовлення ворога збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесі. Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що за завданням окупантів 17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адміністративну будівлю в годину пік, ополудні, коли там знаходилася максимальна кількість людей.

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"Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали терористку, коли вона прямувала зі спорядженим СВП до військкомату", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що агенткою виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужби. За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим вибуховим пристроєм.

"За легендою жінка мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника. Під час затримання терористки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої. На місці події працювали вибухотехніки Нацполіції", - додали в СБУ.

Вибухівка у рюкзаку: СБУ затримала агентку, яка хотіла підірвати ТЦК в Одесі
Агентка РФ готувала підрив ТЦК / фото: СБУ

Варто підкреслити, що агентці готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Їй загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Вибухівка у рюкзаку: СБУ затримала агентку, яка хотіла підірвати ТЦК в Одесі
Агентка РФ готувала підрив ТЦК / фото: СБУ

Удари по ТЦК - останні новини України

Як повідомляв Главред, вдень 13 липня у місті Самар, що на Дніпропетровщині пролунали звуки вибухів. Росіяни атакували Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

11 липня РФ завдала удару дронами по будівлі одеського Територіального центру комплектації та соціального захисту. В місті лунали гучні вибухи.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що російські війська цілеспрямовано завдають ударів по українських ТЦК, намагаючись зірвати мобілізаційний процес. Проте мобілізація в Україні триватиме.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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