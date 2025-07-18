Чому 19 липня не можна важко працювати: яке церковне свято

19 липня не можна займатися важкою фізичною роботою, особливо в полі або на городі.

https://glavred.net/holidays/pochemu-19-iyulya-nelzya-tyazhelo-rabotat-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10682489.html Посилання скопійоване

19 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 19 липня

Що не можна робити 19 липня

Народні прикмети і традиції

У суботу, 19 липня, віряни святкують день пам'яті святої преподобної Макрини, сестри святого Василя Великого. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 19 липня

Макрина народилася близько 327 року в місті Кесарії Каппадокійській (сучасна Туреччина) у благочестивій родині. Її мати - свята Емілія, а бабуся - свята Макрина Старша, яка виховувала дітей у дусі християнської віри під час переслідувань.

відео дня

Ім'я Макрина дівчинці дали на честь бабусі. Вона отримала ґрунтовну домашню освіту - читала Святе Письмо, житія святих і захоплювалася духовною мудрістю. Її брат Григорій Ніський згодом писав, що Макрина була йому наставницею у вірі.

Макрина була заручена з раптово померлим благородним юнаком. Після його смерті вона відмовилася від повторного заміжжя, вважаючи себе вже "заміжньою" в душі, і присвятила життя Богу. Вона переконала матір оселитися з нею в пологовому будинку на березі річки Ірис у Понтійській області, де вони разом заснували жіночу чернечу громаду.

Макрина вела аскетичне життя: носила простий одяг, харчувалася скромно, багато молилася і працювала фізично разом із сестрами. Її монастир був не тільки духовною школою, а й осередком милосердя. Макрина була відома своєю мудрістю, лагідністю і даром духовної розради.

Особливо близькі стосунки пов'язували Макрину з братами Василем Великим і Григорієм Ніським. Її приклад навернув Василя в чернецтво після його світських успіхів. Після смерті Василя (1 січня 379 року) Макрина тяжко захворіла. У цей час до неї завітав Григорій, і саме тоді він записав глибоку філософсько-богословську розмову з ним про душу, воскресіння і надію, яка збереглася у творі "Про душу і воскресіння".

Що не можна робити 19 липня

Не можна займатися важкою фізичною роботою, особливо в полі чи на городі - день присвячений пам'яті подвижниці, тому варто утриматися від мирської метушні.

Не слід сіяти чи садити - вважалося, що на Макрини-плакальниці земля "плаче", отже, будь-які посіви будуть марними.

Забороняється залишати їжу на ніч на столі - вірили, що це може принести невдачу в господарстві.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

дощ 19 липня - осінь буде дощова, з частими туманами;

вранці роса - буде гарна погода, а врожай огірків і капусти - рясний;

день сухий і спекотний - до кінця липня триматиметься спека;

грім 19 липня - на тривалий період теплої погоди;

багато павутини на травах - до ясної та сухої осені;

до вечора небо червоне - наступного дня буде спека або буря.

У народі 19 липня носило назву Макрина Плакальниця. Через часті дощі або густу ранкову росу; вірили, що "плаче небо" або "плачуть трави", згадуючи добру, ласкаву святу.

Іменини 19 липня

Які завтра іменини: Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.

Талісманом людини, народженої 19 липня, є місячний камінь. Ще з найдавніших епох його вважали сакральним - його залучали до містичних обрядів і таємничих практик. Для людей з тонкою душевною організацією, схильних до творчості і глибоких почуттів, він став незамінним оберегом, що притягує натхнення, гармонію і прихильність долі.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред