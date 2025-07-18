Лорак із перепаленим волоссям показала, як дресирує чоловіка-іспанця

Співачка-зрадниця показала канікули зі своїм чоловіком.

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Ані Лорак, Ісаак Віджраку / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Коротко:

Що хоче Лорак від свого чоловіка

Як він реагує на це

Колись відома українська співачка, а нині зрадниця Ані Лорак, яка продовжує розважати мешканців країни-окупанта РФ, вивезла свого йога-чоловіка на відпочинок до Греції та показала на відео, як виховує його.

Відповідним відео поділився сам Ісаак Віджраку на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Зокрема, Лорак запитує свого чоловіка, що йому потрібно робити, якщо його дружина перебуває в поганому настрої. "Цілувати", - ламаною "могучою" відповідає іспанець.

Зазначимо, що пара відпочиває в Греції і відзначає локацію свого відпочинку. Мабуть, гонорари Лорак у терористичній Росії не дозволяють їй возити свого чоловіка на відпочинок за повною вартістю.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

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Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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