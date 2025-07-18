"У мене є бронь від театру": відомий актор добровільно записався до сил ППО

Роман Ясиновський звернувся до українців, які мають бронь, із закликом приєднуватися до сил ППО.

https://glavred.net/stars/u-menya-est-bron-ot-teatra-izvestnyy-akter-dobrovolno-zapisalsya-v-sily-pvo-10682522.html Посилання скопійоване

Ясиновський добровільно подав заявку в сили ППО / колаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/roman_yasinovskyi

Коротко:

Ясиновський добровільно подав заявку в сили ППО

Актор засудив своїх колег, які покинули країну

Український актор Роман Ясиновський, відомий за роллю у фільмі "Кіборги", заявив, що хоче бути корисним на фронті, незважаючи на наявну офіційну бронь від мобілізації. Про це 42-річний артист розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі Аліни Доротюк.

За словами Ясиновського, він добровільно подав заявку в сили протиповітряної оборони і вже пройшов першу співбесіду з командиром роти. Якщо отримає остаточне схвалення, служитиме в ППО на волонтерських умовах.

відео дня

"У мене є офіційна бронь від театру. Але я скажу чесно, якщо в мене зникне бронь, я піду служити. Зараз, наприклад, я подав заявку в ППО. І мою заявку вже розглянули. Учора в мене була зустріч із командиром роти. І буде зустріч із командиром батальйону. Якщо узгодять, ми узгодимо, коли я піду вчитися і я буду працювати в ППО. Це безкоштовно, на волонтерських засадах", - зазначив актор.

Ясиновський також звернувся до інших українців, які мають бронь, із закликом приєднуватися до сил ППО. Він наголосив: навіть якщо немає можливості воювати, варто долучатися до захисту повітряного простору - хоча б у нічні зміни, коли більшість громадян і так не спить через російські атаки.

Окремо актор засудив своїх колег, які після повномасштабного вторгнення покинули країну. За словами актора, він перетинав кордон близько 25 разів, але щоразу повертається на батьківщину, бо хоче бути корисним.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Українська відома акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно розлучилася з Андрієм Фединчиком, влаштувала фотосесію з сином.

Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Влад Яма опублікував архівне фото на честь дня свого народження. На знімок відреагувала його теща і вперше публічно висловилася про нього.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред