Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"У мене є бронь від театру": відомий актор добровільно записався до сил ППО

Віталій Кірсанов
18 липня 2025, 13:28
52
Роман Ясиновський звернувся до українців, які мають бронь, із закликом приєднуватися до сил ППО.
Ясиновський добровільно подав заявку в сили ППО
Ясиновський добровільно подав заявку в сили ППО / колаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/roman_yasinovskyi

Коротко:

  • Ясиновський добровільно подав заявку в сили ППО
  • Актор засудив своїх колег, які покинули країну

Український актор Роман Ясиновський, відомий за роллю у фільмі "Кіборги", заявив, що хоче бути корисним на фронті, незважаючи на наявну офіційну бронь від мобілізації. Про це 42-річний артист розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі Аліни Доротюк.

За словами Ясиновського, він добровільно подав заявку в сили протиповітряної оборони і вже пройшов першу співбесіду з командиром роти. Якщо отримає остаточне схвалення, служитиме в ППО на волонтерських умовах.

відео дня

"У мене є офіційна бронь від театру. Але я скажу чесно, якщо в мене зникне бронь, я піду служити. Зараз, наприклад, я подав заявку в ППО. І мою заявку вже розглянули. Учора в мене була зустріч із командиром роти. І буде зустріч із командиром батальйону. Якщо узгодять, ми узгодимо, коли я піду вчитися і я буду працювати в ППО. Це безкоштовно, на волонтерських засадах", - зазначив актор.

Ясиновський також звернувся до інших українців, які мають бронь, із закликом приєднуватися до сил ППО. Він наголосив: навіть якщо немає можливості воювати, варто долучатися до захисту повітряного простору - хоча б у нічні зміни, коли більшість громадян і так не спить через російські атаки.

Окремо актор засудив своїх колег, які після повномасштабного вторгнення покинули країну. За словами актора, він перетинав кордон близько 25 разів, але щоразу повертається на батьківщину, бо хоче бути корисним.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Українська відома акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно розлучилася з Андрієм Фединчиком, влаштувала фотосесію з сином.

Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Влад Яма опублікував архівне фото на честь дня свого народження. На знімок відреагувала його теща і вперше публічно висловилася про нього.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес ПВО новини шоу бізнесу новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вдарить +12 і будуть дощі з грозами: стала відома дата сильного похолодання

Вдарить +12 і будуть дощі з грозами: стала відома дата сильного похолодання

14:13Синоптик
Бронювання порушників мобілізації: у Раді висунули цікаву пропозицію

Бронювання порушників мобілізації: у Раді висунули цікаву пропозицію

14:12Україна
Зміцнення ППО і пілоти для Mirage: Зеленський провів годинну розмову з Макроном

Зміцнення ППО і пілоти для Mirage: Зеленський провів годинну розмову з Макроном

14:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміни

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміни

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

Останні новини

14:29

Поліція екстрено звернулась до українців: "валютники" дурять шахрайською схемою

14:13

Вдарить +12 і будуть дощі з грозами: стала відома дата сильного похолодання

14:12

Бронювання порушників мобілізації: у Раді висунули цікаву пропозицію

14:12

Зміцнення ППО і пілоти для Mirage: Зеленський провів годинну розмову з Макроном

14:11

Російський патріарх "прокляв" владу у Кремлі - що сталосьВідео

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
14:00

Ретроградний Меркурій дасть другий шанс: яким ТОП-4 знакам приготуватися

13:55

В рази доступніший, ніж у червні: в Україні переписали ціни на базовий овоч

13:50

Гороскоп на завтра 19 липня: Стрільцям - прибуток, Скорпіонам - особливий подарунок

13:28

"У мене є бронь від театру": відомий актор добровільно записався до сил ППО

Реклама
13:19

Вісім років колонії: ведучу "Вестей" у РФ засудили до в'язниці за засудження війни

13:18

Не просто пауза: експерт порадив готуватись до масованого удару РФ

12:59

"Не ховаюся": Григорій Бакланов закрутив роман після розлучення

12:48

В Україні деяким вчителям перестали виплачувати надбавки: в чому причина

12:44

Сезон почався, а ціни кусаються: базовий фрукт в Україні різко підскочив в ціні

12:40

Де 3 помилки на малюнку: треба бути геніями, щоб їх помітити

12:24

Чи виросте полуниця з насіння: правда, про яку мовчать садівникиВідео

12:22

Чому 19 липня не можна важко працювати: яке церковне свято

12:19

Вибухівка у рюкзаку: СБУ затримала агентку, яка хотіла підірвати ТЦК в Одесі

12:14

Катерина Усик примчала до чоловіка в Лондон - причина

12:07

Спека повертається, відома дата: лише в кількох областях буде прохолодно

Реклама
12:00

Легенда екстриму: трагічно не стало улюбленця публіки та зірки 90-х і 2000-х

11:42

Середня зарплата не дорівнює середній пенсії: які виплати отримуватимуть українці

11:30

"Вартові Різдва": вийшов перший трейлер різдвяної комедії з Бокланом, Кукуюком і Бліндарем у головних ролях

11:23

"Де народився мій син": Винник зізнався, як утік з України

11:18

Суворі обмеження та тиск: Зеленський розкрив деталі нових санкцій проти РФ

10:53

Українці порушують і не знають про штраф: за що карають на 30 тисяч гривень

10:46

Курс євро буде дивувати: банкір сказав, чи потрібно бігти в обмінники з 21 липня

10:43

Де в Україні найродючіші землі: науковці назвали конкретний населений пункт в одній областіВідео

10:32

Китайський гороскоп на завтра 19 липня: Драконам - випробування, Свиням - розчарування

10:32

Британія може приєднатися до закупівлі ракет Patriot для України - Bloomberg

10:32

Що важливо знати про фарби для волосся - якщо ви не стиліст, а просто жінка, яка хоче виглядати краще новини компанії

10:22

Зеленський указом змінив Секретаря РНБО: ним став відомий український політик

09:54

ЄС схвалив один із найжорсткіших пакетів санкцій проти РФ: хто потрапив під удар

09:53

"Ми маємо всі шанси": ЗСУ можуть вибити росіян з однієї області України

09:41

Копія батька: Наталка Денисенко показала сина, який помітно виріс

09:40

Тренер зібрала мільйон в батьків і "здула" в казино: Черкаси вибухнули скандалом

09:30

Старіє у зворотньому напрямку: що зробив зі своїм обличчям 61-річний Бред Пітт

09:14

"Так само, як і їсти": священник відповів, чи можна сповідатися онлайнВідео

09:04

ТЦК не покарає за "прострочення" даних: що змінилося з 16 липня

08:30

РФ вдарила по житлових районах Запоріжжя і Чугуєва: є жертви, зайнялись пожежі

Реклама
07:55

"Приліт був": дрони атакували Москву та Підмосков'я, прогриміли вибухи

06:55

Скільки коштував борщ 100 років тому - історик провів порівняння, результат здивуєВідео

06:54

Трамп має намір завершити війну в Україні та діятиме "агресивно" - Держдеп

06:10

Україна стає піонером нового механізму НАТОПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 13 секунд знайти птаха

05:35

У Трампа серйозна хвороба, на тілі з'явилися синці: у Білому домі розкрили таємницю

05:30

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

05:13

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом ЄвропиВідео

04:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках зі сплячим котом за 23 с

04:35

Чому не можна казати слово "виглядати": вчителька закликала уникати помилки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
ЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти