В рази доступніший, ніж у червні: в Україні переписали ціни на базовий овоч

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- Усі сорти огірків в супермаркетах подешевшали
- Найдешевші огірки коштують менше 40 гривень
В Україні ціни на овочі поступово знижуються під фактором сезонності. Не виключенням є і огірки, вартість яких помітно змінилася у порівнянні з попереднім місяцем.
Як свідчать дані на сайті Мінфін, у супермаркетах кілограм огірків в середньому продають по 39,89 гривень, хоча ще у червні популярний овоч коштував 57,15 гривень.
Гладкі огірки також знизились у ціні. Станом на 18 липня воно коштують 47,83 гривні проти 65,67 гривень минулого місяця. Подібна ситуація з колючими огірками, які подешевшали з 60,65 гривень до 54,90 гривень за кілограм.
Огірки короткоплідні українці можуть тепер купити по 44,80 гривень, хоча місяць тому на них ставили середню ціну у 56,65 гривень.
Найдорожчим сортом є огірки Естафета, які у червні продавали по 85,22 гривні, а цього місяця виставляють на прилавки з ціною 74,70 гривень.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні стартував сезон збору врожаю яблук, однак ціни на нові плоди приголомшили покупців, вони майже втричі вищі, ніж у той самий період минулого року.
Раніше стало відомо, що в Україні переписали ціни на популярні крупи. Зокрема, у липні подешевшали деякі види продуктів. Наприклад, пропарений довгозернистий рис відчутно подешевшав. Ціни знизились з 68,13 до 54,10 гривень.
Напередодні економіст Центру економічної стратегії Андрій Акименко розповів, що уповільнення росту цін продовольчого кошика в Україні можна очікувати ближче до жовтня-листопада цього року.
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Про джерело: Мінфін
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