Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В рази доступніший, ніж у червні: в Україні переписали ціни на базовий овоч

Анна Косик
18 липня 2025, 13:55
210
Ціни у супермаркетах знизились одразу на усі сорти популярного овоча.
В рази доступніший, ніж у червні: в Україні переписали ціни на базовий овоч
Як змінилися ціни на огірки в супермаркетах / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Усі сорти огірків в супермаркетах подешевшали
  • Найдешевші огірки коштують менше 40 гривень

В Україні ціни на овочі поступово знижуються під фактором сезонності. Не виключенням є і огірки, вартість яких помітно змінилася у порівнянні з попереднім місяцем.

Як свідчать дані на сайті Мінфін, у супермаркетах кілограм огірків в середньому продають по 39,89 гривень, хоча ще у червні популярний овоч коштував 57,15 гривень.

відео дня

Гладкі огірки також знизились у ціні. Станом на 18 липня воно коштують 47,83 гривні проти 65,67 гривень минулого місяця. Подібна ситуація з колючими огірками, які подешевшали з 60,65 гривень до 54,90 гривень за кілограм.

Огірки короткоплідні українці можуть тепер купити по 44,80 гривень, хоча місяць тому на них ставили середню ціну у 56,65 гривень.

Найдорожчим сортом є огірки Естафета, які у червні продавали по 85,22 гривні, а цього місяця виставляють на прилавки з ціною 74,70 гривень.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні стартував сезон збору врожаю яблук, однак ціни на нові плоди приголомшили покупців, вони майже втричі вищі, ніж у той самий період минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що в Україні переписали ціни на популярні крупи. Зокрема, у липні подешевшали деякі види продуктів. Наприклад, пропарений довгозернистий рис відчутно подешевшав. Ціни знизились з 68,13 до 54,10 гривень.

Напередодні економіст Центру економічної стратегії Андрій Акименко розповів, що уповільнення росту цін продовольчого кошика в Україні можна очікувати ближче до жовтня-листопада цього року.

Інші новини:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти огірки новини України овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському - яке термінове завдання він отримав

Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському - яке термінове завдання він отримав

16:02Політика
Трамп запропонував Зеленському перейти в наступ - WP

Трамп запропонував Зеленському перейти в наступ - WP

15:58Україна
Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог - Ігнат відповів

Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог - Ігнат відповів

15:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміни

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміни

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

Останні новини

16:02

Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському - яке термінове завдання він отримав

16:02

Слон не сам, а з друзями: лише найуважніший знайде всіх тварин на зображенні

15:38

В Україні почали виплачувати лікарняні по-новому: що зміниться

15:34

"Чорний список" для консервації: які продукти краще не закривати в банкиВідео

15:33

Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог - Ігнат відповів

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
15:32

Не залишають байдужими нікого: які ТОП-4 дати народження обіцяють успіх і любов

15:05

Число не вкладається у голові: скільки разів забороняли українську мовуВідео

14:57

Демографічна криза: скільки припадає померлих українців на одного народженого

14:48

Ціна перевалила за 200 гривень: в Україні раптово здорожчала популярна ягода

Реклама
14:36

Те, що він непотрібен – міф: навіщо апендикс в організмі людини і чи можна жити без ньогоВідео

14:29

Поліція екстрено звернулась до українців: "валютники" дурять шахрайською схемою

14:14

Лорак із перепаленим волоссям показала, як дресирує чоловіка-іспанцяВідео

14:13

Вдарить +12 і будуть дощі з грозами: стала відома дата сильного похолодання

14:12

Бронювання порушників мобілізації: у Раді висунули цікаву пропозицію

14:12

Зміцнення ППО і пілоти для Mirage: Зеленський провів годинну розмову з Макроном

14:11

Російський патріарх "прокляв" владу у Кремлі - що сталосьВідео

14:00

Ретроградний Меркурій дасть другий шанс: яким ТОП-4 знакам приготуватися

13:55

В рази доступніший, ніж у червні: в Україні переписали ціни на базовий овоч

13:50

Гороскоп на завтра 19 липня: Стрільцям - прибуток, Скорпіонам - особливий подарунок

13:28

"У мене є бронь від театру": відомий актор добровільно записався до сил ППО

Реклама
13:19

Вісім років колонії: ведучу "Вестей" у РФ засудили до в'язниці за засудження війни

13:18

Не просто пауза: експерт порадив готуватись до масованого удару РФ

12:59

"Не ховаюся": Григорій Бакланов закрутив роман після розлучення

12:48

В Україні деяким вчителям перестали виплачувати надбавки: в чому причина

12:44

Сезон почався, а ціни кусаються: базовий фрукт в Україні різко підскочив в ціні

12:40

Де 3 помилки на малюнку: треба бути геніями, щоб їх помітити

12:24

Чи виросте полуниця з насіння: правда, про яку мовчать садівникиВідео

12:22

Чому 19 липня не можна важко працювати: яке церковне свято

12:19

Вибухівка у рюкзаку: СБУ затримала агентку, яка хотіла підірвати ТЦК в Одесі

12:14

Катерина Усик примчала до чоловіка в Лондон - причина

12:07

Спека повертається, відома дата: лише в кількох областях буде прохолодно

12:00

Легенда екстриму: трагічно не стало улюбленця публіки та зірки 90-х і 2000-х

11:42

Середня зарплата не дорівнює середній пенсії: які виплати отримуватимуть українці

11:30

"Вартові Різдва": вийшов перший трейлер різдвяної комедії з Бокланом, Кукуюком і Бліндарем у головних ролях

11:23

"Де народився мій син": Винник зізнався, як утік з України

11:18

Суворі обмеження та тиск: Зеленський розкрив деталі нових санкцій проти РФ

10:53

Українці порушують і не знають про штраф: за що карають на 30 тисяч гривень

10:46

Курс євро буде дивувати: банкір сказав, чи потрібно бігти в обмінники з 21 липня

10:43

Де в Україні найродючіші землі: науковці назвали конкретний населений пункт в одній областіВідео

10:32

Китайський гороскоп на завтра 19 липня: Драконам - випробування, Свиням - розчарування

Реклама
10:32

Британія може приєднатися до закупівлі ракет Patriot для України - Bloomberg

10:32

Що важливо знати про фарби для волосся - якщо ви не стиліст, а просто жінка, яка хоче виглядати краще новини компанії

10:22

Зеленський указом змінив Секретаря РНБО: ним став відомий український політик

09:54

ЄС схвалив один із найжорсткіших пакетів санкцій проти РФ: хто потрапив під удар

09:53

"Ми маємо всі шанси": ЗСУ можуть вибити росіян з однієї області України

09:41

Копія батька: Наталка Денисенко показала сина, який помітно виріс

09:40

Тренер зібрала мільйон в батьків і "здула" в казино: Черкаси вибухнули скандалом

09:30

Старіє у зворотньому напрямку: що зробив зі своїм обличчям 61-річний Бред Пітт

09:14

"Так само, як і їсти": священник відповів, чи можна сповідатися онлайнВідео

09:04

ТЦК не покарає за "прострочення" даних: що змінилося з 16 липня

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти