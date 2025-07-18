Зміцнення ППО і пілоти для Mirage: Зеленський провів годинну розмову з Макроном

Коротко:
- Сторони обговорили ситуацію на передовій
- Зеленський подякував Франції за санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський провів годинну бесіду з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це український лідер написав у Телеграм у п'ятницю, 18 липня.
За його словами, обговорювали ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України. При цьому Макрон демонструє "дійсно стратегічний погляд і готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам".
"Хочу окремо відзначити нашу угоду про підготовку пілотів для "міражів" (Mirage 2000, - ред.): Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках", - написав Зеленський.
Президенти також детально поговорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T і фінансування дронів-перехоплювачів.
"Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", - анонсував Зеленський.
Крім того, президенти обговорили продовження роботи у форматі "коаліції охочих" і реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі. Зеленський подякував Франції за відчутний внесок у наповнення та просування 18-го пакета санкцій Європейського Союзу.
"Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала справді глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відбиватися справді болісними наслідками для Росії. Також узгодили з Еммануелем наші подальші політичні кроки", - резюмував український лідер.
Заяви Макрона про війну РФ проти України - новини:
Як повідомляв Главред, раніше Еммануель Макрон заявив, що Трамп тепер усвідомлює обман з боку Путіна. Макрон запропонував встановити Росії дедлайн для припинення вогню.
Президент Володимир Зеленський раніше обговорив з Макроном можливість розширення повітряного флоту ВПС України за рахунок додаткових літаків Mirage. Крім того, лідери обговорили і співпрацю з питань виробництва та інвестицій у дрони-перехоплювачі.
Зеленський і Макрон також поговорили про спільне виробництво безпілотників на базі Renault. За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, Україна гостро потребує підтримки, і Париж уже перенаправив Києву частину коштів, отриманих від заморожених російських активів.
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