В Україні деяким вчителям перестали виплачувати надбавки: в чому причина

Вчителі поскаржились на відсутність доплати, яка передбачена законом.

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Деяким вчителям довго не виплачували надбавку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомила омбудсмен:

Вчителі однієї з громад поскаржились на відсутність виплат за роботу в несприятливих умовах

Після тривалої роботи виплати вчителям повернули

З 1 вересня вчителі отримуватимуть вдвічі більшу надбавку

В Україні деякі вчителі претендують на доплату за роботу в несприятливих умовах праці. Однак не усі з них отримують відповідні кошти. Про це повідомила Служба освітнього омбудсмена України.

Причиною відсутності надбавок стала довготривала комунікація між відповідальними структурами щодо змін до бюджету громади.

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Після того, як це питання вирішилося, були затверджені зміни до кошторису, тарифікаційного списку, штатних розписів закладу освіти на рік, та профінансовано його відповідно до нарахувань.

Освітній омбудсмен Надія Лещик нагадала, що усі педагоги, які працюють у несприятливих умовах праці, наразі мають отримувати доплату у розмірі 1300 гривень щомісяця, а з 1 вересня поточного року до кінця календарного року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан - 2600 гривень.

Виплати вчителям в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що з 1 вересня 2025 року в Україні вчителі отримуватимуть більші доплати. Урядовці прагнуть збільшити суму нарахованої та виплаченої вчителям заробітної плати в силу того, як це дозволяє зробити бюджет України.

Напередодні стало відомо, що до 2028 року зарплати українських вчителів мають зрости до 20 тисяч гривень. Але підвищуватимуться вони поетапно. Однак одночасно очікується скорочення кількості шкіл та учнів.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти працюють над можливістю перегляду зарплат для вчителів, попри брак коштів. На виконання відповідної статті закону про освіту потрібно понад 300 млрд гривень.

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Про джерело: Освітній омбудсмен України Освітній омбудсмен — посадова особа, на яку Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти. Першим освітнім омбудсменом України був Сергій Горбачов (2019—2024), зараз на посаді Надія Лещик, пише Вікіпедія.

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