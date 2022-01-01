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Кабмін розширив список українців, які підлягають вакцинації від COVID-19: кого чекають уколи

1 січня 2022, 17:06

Його поповнять працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я (державних і комунальних), а також інших підприємств і установ.

вакцинація
Кабмін розширив список українців, які підлягають вакцинації від COVID-19 / УНІАН

З 20 січня в Україні розширюється список громадян, які підлягають обов'язкової вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

Його поповнять працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я (державних і комунальних), а також інших підприємств і установ.

Тепер, щоб не бути відстороненими від роботи без збереження зарплати, вакцинуватися в обов'язковому порядку повинні працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та закладів незалежно від типу та форми власності;
  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • установ та установ, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;
  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій;
  • компаній, установ і організацій, включених до списку об'єктів держвласності, які мають стратегічне значення для економіки і збереження країни.

Однак тих громадян, які мають абсолютні протипоказання до щеплення, дана норма не стосується.

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Нагадаємо, раніше Кабмін 22 вересня схвалив запуск обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Україні для певних груп. Йдеться про працівників навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів та працівників місцевих державних адміністрацій.

Далі МОЗ розширило список професій, працівникам яких слід зробити щеплення від коронавірусу. Серед них співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг, а також люди, чия праця задіяна на підприємствах критичної інфраструктури. Рішення набуло чинності 9 грудня.

17 грудня МОЗ доповнило список організацій, співробітникам яких належить вакцинуватися проти COVID-19. Це працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств.

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