Суд виніс вердикт Алієву: яке покарання понесе ексгравець "Динамо"

Руслан Іваненко
9 жовтня 2025, 18:46
Поліція затримала ексфутболіста за агресивну поведінку і склала протоколи за порушення ПДР.
Алиев
Алієв заперечує, що керував авто у стані сп’яніння, і вже подав апеляцію / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • Олександр Алієв затриманий за керування авто в стані сп’яніння
  • Колишній гравець "Динамо" порушив правила руху та дрібне хуліганство
  • Суд визнав Алієва винним у керуванні авто напідпитку та агресії

Колишній захисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв визнаний винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, пише "Суспільне Спорт".

12 квітня Алієва затримала Національна поліція України у Києві. За даними правоохоронців, ексфутболіст разом із пасажиркою свого Mercedes-Benz G-350 нецензурно висловлювався на адресу поліцейських та поводився агресивно. У нього були ознаки алкогольного сп’яніння, але він відмовився проходити тест на алкоголь.

"Склали протоколи щодо керування авто напідпитку, дрібного хуліганства та руху смугою громадського транспорту", – повідомили у Нацполіції. Сам Алієв заперечив, що керував автомобілем у стані сп’яніння.

29 вересня суд визнав його винним за частиною 1 статті 130 КУпАП та зобов’язав сплатити штраф у 17 тисяч гривень. Також Алієва позбавили права керування транспортними засобами на один рік.

Ексфутболіст уже подав апеляцію на рішення суду й очікує на її розгляд.

київське "Динамо" переживає непростий старт сезону: команда провалилась у єврокубках, втрачає очки в УПЛ та потрапляє у скандальні ситуації. Однією з них став конфлікт між наставником Олександром Шовковським та вінгером Андрієм Ярмоленком.

У віці 20 років померла українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна. Про це повідомили в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ).

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.

