Суд виніс вердикт Алієву: яке покарання понесе ексгравець "Динамо"

Алієв заперечує, що керував авто у стані сп'яніння, і вже подав апеляцію

Колишній захисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв визнаний винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, пише "Суспільне Спорт".

12 квітня Алієва затримала Національна поліція України у Києві. За даними правоохоронців, ексфутболіст разом із пасажиркою свого Mercedes-Benz G-350 нецензурно висловлювався на адресу поліцейських та поводився агресивно. У нього були ознаки алкогольного сп’яніння, але він відмовився проходити тест на алкоголь.

"Склали протоколи щодо керування авто напідпитку, дрібного хуліганства та руху смугою громадського транспорту", – повідомили у Нацполіції. Сам Алієв заперечив, що керував автомобілем у стані сп’яніння.

29 вересня суд визнав його винним за частиною 1 статті 130 КУпАП та зобов’язав сплатити штраф у 17 тисяч гривень. Також Алієва позбавили права керування транспортними засобами на один рік.

Ексфутболіст уже подав апеляцію на рішення суду й очікує на її розгляд.

