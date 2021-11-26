До Нового року хвиля коронавірусу спаде, а для вакцинованих відкриють курорти - Кузін

У МОЗ прогнозують спад захворюваності на коронавірус / УНИАН

Епідемія коронавірусу вщухне під кінець грудня і епідемічна обстановка в Україні буде більш спокійна, ніж це було на початку листопада. Області, які знаходяться в "червоній" зоні, будуть з неї виходити.

До Нового року хвиля коронавірусу вже повинна вийти за територію України, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Україні в листопаді майже перейшли пік показників. Навіть додавання кількох областей до "червоного" рівня не впливатиме на загальноукраїнську статистику.

Як працюватимуть українські курорти взимку

У зв'язку з постановою №1236, яка регулює карантинні обмеження, у нас в "червоній" зоні заборонена робота підйомників, але до вакцинованих ця заборона не застосовується.

За словами Кузіна, загальна позиція полягає в тому, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках складно, тому курорти пропонують певну верифікацію на пункті в'їзду, наприклад на вході в готель або на пункті прокату спортивного спорядження.

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"Там турист буде верифікуватися, показувати свої документи про ПЛР-тест або сертифікат, йому на Спортивний одяг наклеюють спеціальну наклейку, яка буде мати індивідуальний номер і за якою людину можна буде ідентифікувати в разі спеціальної перевірки. Крім того, буде створена спеціальна база цих номерів", - повідомив головний санітарний лікар.

читайте такожУкраїна закупить найефективніші ліки від коронавірусу-ЛяшкоЗараз опрацьовується механізм для того, щоб не створювалися черги. Він повинен бути зручним не тільки для туристів, але і для тих, хто перевіряє. За його словами, курорти також повинні ввести максимально лояльні і адекватні умови для відпочиваючих.

Раніше лікар спрогнозував новий спалах COVID-19 після Нового року. За словами Ігоря Гайдука, саме в зимовий період людський організм стає вразливим до вірусних інфекцій, а хвороби, як "шторм", накривають велику кількість людей.

Тим часом вчені Великобританії після проведення дослідження попередили про появу нового штаму коронавірусу, який може бути небезпечніше всіх відомих штамів, включаючи Дельту. Мутовану версію вірусу виявили в Ботсвані.