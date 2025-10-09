Олександр Терен заговорив про кохання в його житті: "З досвідом приходить розуміння"

Будько розповів, що змінилося для нього з моменту зйомок "Холостяка-13".

https://glavred.net/stars/aleksandr-teren-zagovoril-o-lyubvi-v-ego-zhizni-s-opytom-prihodit-ponimanie-10705202.html Посилання скопійоване

Олександр Терен особисте життя - що розповів ветеран / колаж: Главред, фото: instagram.com/tsvit_terenu

Читайте більше:

Як тепер Терен дивиться на стосунки

Чи є в його житті місце для кохання

Український ветеран і громадський діяч Олександр Терен Будько був головним героєм 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Тоді його особисте життя з усіма деталями стало надбанням громадськості.

З моменту зйомок минув рік, який змінив його погляд на стосунки загалом. Про це він розповів в інтерв'ю Viva. "З досвідом приходить розуміння — не лише того, що ти хочеш отримати у стосунках, а й того, що можеш дати. Важливо бути свідомим партнером, і я стараюся працювати над цим", - зазначає діяч.

відео дня

Також Будько заінтригував шанувальників відповіддю на запитання, чи є місце в його житті для кохання зараз. "Звісно. Я завжди відкритий до почуттів, якщо вони взаємні. Любов — це те, що я ціную і готовий як дарувати, так і приймати", - поділився Олександр.

Олександр Терен особисте життя - що розповів ветеран / instagram.com/tsvit_terenu

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про складнощі, з якими співачка Roxolana зіткнулася під час вагітності. Очікування первістка викликає в артистки суперечливі почуття.

Також українська акторка Ірма Вітовська порушила мовчання після тривожних новин про здоров'я. Вона повідомила про початкову стадію хвороби, через яку їй необхідні регулярні обстеження.

Читайте також:

Про персону: Олександр "Терен" Будько Олександру Будьку 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. За півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред