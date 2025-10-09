Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Олександр Терен заговорив про кохання в його житті: "З досвідом приходить розуміння"

Анна Підгорна
9 жовтня 2025, 21:03
82
Будько розповів, що змінилося для нього з моменту зйомок "Холостяка-13".
Александр Терен Будько
Олександр Терен особисте життя - що розповів ветеран / колаж: Главред, фото: instagram.com/tsvit_terenu

Читайте більше:

  • Як тепер Терен дивиться на стосунки
  • Чи є в його житті місце для кохання

Український ветеран і громадський діяч Олександр Терен Будько був головним героєм 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Тоді його особисте життя з усіма деталями стало надбанням громадськості.

З моменту зйомок минув рік, який змінив його погляд на стосунки загалом. Про це він розповів в інтерв'ю Viva. "З досвідом приходить розуміння — не лише того, що ти хочеш отримати у стосунках, а й того, що можеш дати. Важливо бути свідомим партнером, і я стараюся працювати над цим", - зазначає діяч.

відео дня

Також Будько заінтригував шанувальників відповіддю на запитання, чи є місце в його житті для кохання зараз. "Звісно. Я завжди відкритий до почуттів, якщо вони взаємні. Любов — це те, що я ціную і готовий як дарувати, так і приймати", - поділився Олександр.

Александр Терен Будько
Олександр Терен особисте життя - що розповів ветеран / instagram.com/tsvit_terenu

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про складнощі, з якими співачка Roxolana зіткнулася під час вагітності. Очікування первістка викликає в артистки суперечливі почуття.

Також українська акторка Ірма Вітовська порушила мовчання після тривожних новин про здоров'я. Вона повідомила про початкову стадію хвороби, через яку їй необхідні регулярні обстеження.

Читайте також:

Про персону: Олександр "Терен" Будько

Олександру Будьку 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. За півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій.

За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Олександр "Терен" Будько
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

23:15Війна
Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

21:31Війна
"Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

"Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

20:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу

Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу

Останні новини

23:22

Чого обов'язково потрібно позбутися цього дня: прикмети 10 жовтня

23:15

Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

22:58

"Я велика дитина": зірка "Будиночка на щастя" розкрила секрет свого "таємного" шлюбу

22:24

"Загнав себе в глухий кут": Жданов пояснив, чому Трамп уже не впливає на Путіна

21:55

Не просто дизайн: що приховує каністра з трьома ручками, окрім зручного хвату

Війна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - ЖмайлоВійна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - Жмайло
21:31

Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

21:16

Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

21:03

Олександр Терен заговорив про кохання в його житті: "З досвідом приходить розуміння"

21:01

США готують переговори в Китаї - розкрито, як має закінчитись війна в Україні

Реклама
21:00

На фронті загинув зірка КВК - перші деталі

20:46

Українських водіїв почали штрафувати за непомітну позначку у правах: що відомо

20:43

"Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

20:40

Лише два етапи: садівниця розповіла, як підготувати троянди до успішної зимівліВідео

19:49

Чому коти нападають та кусають ноги: стала відома незвична причина

19:36

Україна буде "плавати": регіони накривають затяжні дощі та пронизливий вітер

19:34

"Велике стиснення": вчені розкрили сценарій кінця світуВідео

19:34

Дніпро це "димова завіса": експерт розкрив куди ворог готує головний удар

19:27

Війна в Україні може закінчитися за кілька місяців: названо єдину умову

19:23

Виявляється, більшість робить не так: як правильно варити яйця

19:03

Чому Путін відмовляється від мирних переговорів - посол США в НАТО розкрив секрет

Реклама
19:00

Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон ПутінаПогляд

18:52

Як позбутися гіркоти в грибах: лише найдосвідченіші грибники знають один нюанс

18:46

Суд виніс вердикт Алієву: яке покарання понесе ексгравець "Динамо"

18:25

Як сказати українською "брезговать" - правильні відповідники російському словуВідео

18:06

Знайти правильну чашку: шкільна головоломка, яку розв’язують лише 1% людей

18:05

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

17:38

Терпець урвався: дружина зрадника Джигана кинула його і назвала причину

17:26

Як кішка з собакою: жінка показала, як два пухнастики копіюють поведінку один одногоВідео

17:11

Окупантів громлять у "котлі": Сирський розкрив нові деталі Добропільської операції

17:06

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

16:59

Чи можна заварювати каву двічі: стала відома неочікувана відповідь

16:45

Секрети краси Софі Лорен: як у 91 рік зберегти молодість і шарм

16:32

"Ми абсолютно різні, але це працює": Катя Олос про роботу з Марком КуцеваловимВідео

16:30

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

16:16

Путін назвав винних у збитті азербайджанського цивільного літака і згадав Україну

15:52

Коли народжуються духовні провідники: нумерологи назвали ТОП-3 місяці в році

15:47

Нобелівський комітет назвав лауреата премії з літератури: хто ним став

15:31

Глава Генштабу РФ анонсував нові масовані удари по Україні та назвав цілі

15:28

Його використовують одиниці: як знайти таємний замок на дверях в автоВідео

15:13

Переможців Євробачення побачили на вулицях Києва: який сюрприз чекає українцівВідео

Реклама
14:33

Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

14:32

Переїзд, весілля або підвищення: на яких ТОП-4 знаків чекає новий етап життя

14:24

"Можемо йти далі": Олена Мозгова з'явилась з донькою у новій країні

14:00

"Ми будували його із чистого поля": як в Україні побудували найсучасніший мʼясопереробний завод новини компанії

13:57

Більше не таємниця: Квіткова зізналася, з чого почався її роман із Бражком

13:52

Росіяни вдарили по потягу на Чернігівщині, проводиться евакуація - деталіВідео

13:45

Нардепи дозволили бронювати людей у розшуку ТЦК і без військового квитка

13:43

Дмитро Комаров у новому сезоні "Світ навиворіт. Україна" покаже ексклюзивні кадри боротьби за українське небо

13:35

"Дасть кожному друге дихання": Святослав Вакарчук порадив знаковий фільм

13:27

Новий історичний максимум: улюблений напій українців шалено подорожчав

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти