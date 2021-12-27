В Україні масово закривають центри вакцинації

Вакцинація / УНІАН

В Україні цього тижня перестануть працювати центри вакцинації від коронавірусу. Як зазначають у МОЗ, у перші дні після святкування Нового року МОЗ дає можливість відпочити медичним працівникам.

У дні, що залишилися пункти вакцинації будуть працювати за звичайним розкладом.

"1 і 2 січня пункти і центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть закриті", - сказала заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич на брифінгу 22 грудня.

Скільки пунктів вакцинації в Україні

В Україні створили понад 1,4 тисячі мобільних бригад, понад 3,3 тисячі пунктів щеплення та понад 500 центрів вакцинації, зазначили в МОЗ.

Коронавірус в Україні на початку 2022 року

Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року. Можливе зростання випадків зараження до 7 тисяч на добу.

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Станом на 27 грудня вся Україна перейшла в "жовту" зону карантину.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабінет Міністрів 22 вересня схвалив введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Україні для працівників ряду професій. Щеплення мали зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, працівники місцевих державних адміністрацій.

Пізніше МОЗ розширило список професій, працівникам яких слід зробити щеплення проти COVID-19. Серед них виявилися співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та люди, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Рішення набуло чинності 9 грудня.

17 грудня МОЗ доповнило список організацій, представникам яких слід вакцинуватися від коронавірусу в обов'язковому порядку. Це працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності, а також комунальних підприємств, установ та організацій.

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