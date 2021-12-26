Комаровський жорстко розкритикував деяких лікарів через поради про вакцинацію

Євген Комаровський / скріншот з відео

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський відповів на хвилююче багатьох питання щодо COVID-вакцинації.

На своєму YouTube каналі Комаровський розповів, чи можна вагітніти після того, як зробили щеплення від коронавірусу.

За словами педіатра, подібні питання викликають у нього шок.

"Мене ваші питання жахливо засмутили... Перш за все, тому що інформацію ви отримали не від сусідки по лавочці, не від колеги в учительській... Ви отримали інформацію від лікаря, тобто людини з дипломом про вищу медичну освіту..."- заявив Комаровський.

Медик стверджує, що думка його "колеги" прямо протилежна думці сучасної медичної науки.

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На сьогодні у світі введено понад 4 млрд доз вакцин від коронавірусу. І ніякої інформації про вплив на репродуктивну функцію немає, як немає і даних, що це може пошкоджувати плід.

"Проте ваш лікар дозволяє собі на рівному місці залякувати жінку і давати інформацію, абсолютно протилежну істині і здоровому глузду", - додав доктор.

Він порадив, по-перше, поміняти акушера-гінеколога, по-друге, нагадав, що вакцинація вагітних не впливає жодним чином на плід і не порушує репродуктивну функцію.

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Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, що нового штаму коронавірусу Омікрон ще не було виявлено на території України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.

У той же час МОЗ запровадив самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрона. Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні чотирнадцять днів, потрібно буде пройти двотижневу самоізоляцію.

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