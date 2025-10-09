Українських водіїв почали штрафувати за непомітну позначку у правах: що відомо

Нові документи мають підвищений захист, а в майбутньому можуть навіть містити групу крові та інформацію про згоду на посмертне донорство.

Що варто знати про нові права / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

Що означає на правах код "78" і кого стосується

Як діяти, якщо відмовили гальма в авто з "автоматом"

В Україні розпочали видачу оновлених посвідчень водія, які мають спеціальне маркування - код "78". Цей номер має юридичне значення: він вказує, що водій склав іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач і, відповідно, має право керувати тільки такими машинами. Про це розповідає Главред з посиланням на UAMotors.

Що означає код "78" у водійському посвідченні

Якщо водія з такою позначкою зупинить поліція за кермом авто з механічною коробкою, це прирівнюється до керування без належної категорії.

Порушникам загрожує штраф у розмірі 3 400 грн, а в деяких випадках навіть тимчасове позбавлення права керування.

Багато українських водіїв не знають або свідомо ігнорують це обмеження, намагаючись уникнути повторного складання іспиту на "механіці". Проте ризики значні, як фінансові, так і юридичні.

Інші зміни у водійських посвідченнях

Нові документи отримали вищий рівень захисту від підробки. Серед основних нововведень:

наявність голограм і мікротексту;

оновлений захисний фон;

у перспективі - можливість зазначення:

групи крові водія;

згоди на посмертне донорство (за бажанням власника).

Як діяти, якщо відмовили гальма в авто з "автоматом" - пояснення експерта

Відмова гальм - одна з найнебезпечніших ситуацій на дорозі, тому Київський автоінструктор Сергій у коментарі для "Твоя МАШИНА" пояснив, як правильно діяти, щоб уникнути аварії.

Покрокова інструкція:

Попередьте інших учасників руху. Увімкніть "аварійку", тримайте кермо обома руками, сигналізуйте фарами або клаксоном. Перевірте гальма. Натисніть педаль кілька разів. Якщо система тимчасово втратила тиск, це може допомогти відновити роботу. Зменшуйте швидкість через коробку передач. Якщо газ застряг - переведіть селектор у нейтраль (N). У ручному режимі послідовно знижуйте передачі (або використовуйте позначки L / 1 / 2), щоб сповільнити авто двигуном. Використайте стоянкове гальмо (ручник). Коли швидкість зменшилася, повільно підтягніть важіль. Різкий рух може спричинити занос. Задійте рельєф дороги. Якщо є підйом - направте авто вгору. Можна також легко торкнутися бордюру або снігового замету, щоб поступово зупинитися. Не перемикайтеся в P або R. Робити це під час руху категорично заборонено, адже це може вивести коробку з ладу й позбавити вас контролю. Після зупинки. Переведіть селектор у режим "P", встановіть знак аварійної зупинки і не продовжуйте рух, адже авто потребує ремонту.

Під час екстреної ситуації не панікуйте. Ваші спокійні та послідовні дії - найкраща гарантія безпеки, нагадує експерт.

