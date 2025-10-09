Українських водіїв почали штрафувати за непомітну позначку у правах: що відомо

Головне:
- Що означає на правах код "78" і кого стосується
- Як діяти, якщо відмовили гальма в авто з "автоматом"
В Україні розпочали видачу оновлених посвідчень водія, які мають спеціальне маркування - код "78". Цей номер має юридичне значення: він вказує, що водій склав іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач і, відповідно, має право керувати тільки такими машинами. Про це розповідає Главред з посиланням на UAMotors.
Що означає код "78" у водійському посвідченні
Якщо водія з такою позначкою зупинить поліція за кермом авто з механічною коробкою, це прирівнюється до керування без належної категорії.
Порушникам загрожує штраф у розмірі 3 400 грн, а в деяких випадках навіть тимчасове позбавлення права керування.
Багато українських водіїв не знають або свідомо ігнорують це обмеження, намагаючись уникнути повторного складання іспиту на "механіці". Проте ризики значні, як фінансові, так і юридичні.
Інші зміни у водійських посвідченнях
Нові документи отримали вищий рівень захисту від підробки. Серед основних нововведень:
- наявність голограм і мікротексту;
- оновлений захисний фон;
- у перспективі - можливість зазначення:
- групи крові водія;
- згоди на посмертне донорство (за бажанням власника).
Як діяти, якщо відмовили гальма в авто з "автоматом" - пояснення експерта
Відмова гальм - одна з найнебезпечніших ситуацій на дорозі, тому Київський автоінструктор Сергій у коментарі для "Твоя МАШИНА" пояснив, як правильно діяти, щоб уникнути аварії.
Покрокова інструкція:
- Попередьте інших учасників руху. Увімкніть "аварійку", тримайте кермо обома руками, сигналізуйте фарами або клаксоном.
- Перевірте гальма. Натисніть педаль кілька разів. Якщо система тимчасово втратила тиск, це може допомогти відновити роботу.
- Зменшуйте швидкість через коробку передач.
- Якщо газ застряг - переведіть селектор у нейтраль (N).
- У ручному режимі послідовно знижуйте передачі (або використовуйте позначки L / 1 / 2), щоб сповільнити авто двигуном.
- Використайте стоянкове гальмо (ручник). Коли швидкість зменшилася, повільно підтягніть важіль. Різкий рух може спричинити занос.
- Задійте рельєф дороги. Якщо є підйом - направте авто вгору. Можна також легко торкнутися бордюру або снігового замету, щоб поступово зупинитися.
- Не перемикайтеся в P або R. Робити це під час руху категорично заборонено, адже це може вивести коробку з ладу й позбавити вас контролю.
- Після зупинки. Переведіть селектор у режим "P", встановіть знак аварійної зупинки і не продовжуйте рух, адже авто потребує ремонту.
Під час екстреної ситуації не панікуйте. Ваші спокійні та послідовні дії - найкраща гарантія безпеки, нагадує експерт.
