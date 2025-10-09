Рус
Окупантів громлять у "котлі": Сирський розкрив нові деталі Добропільської операції

Руслана Заклінська
9 жовтня 2025, 17:11
Головком заявив, що на окремих ділянках Добропільського напрямку штурмові підрозділи ЗСУ продовжують наступ.
Ключове із заяви Сирського:

  • ЗСУ наступають на Добропільському напрямку
  • Звільнено 180,8 кв. км Донеччини, 212,9 кв. км зачищено
  • Українські війська знищують російські ДРГ та групи окупантів в оточенні

На Добропільському напрямку ЗСУ продовжують наступальні дії на окремих ділянках. Українські захисники знищують російські ДРГ та окремі групи окупантів, які перебувають в оточенні. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Під час робочої поїздки головком ЗСУ відвідав один із пунктів управління наступального угруповання та провів нараду з командним складом. Під час наради Сирський заслухав доповіді щодо поточної обстановки та виконання попередньо визначених завдань.

"Поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні. Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках", - розповів генерал.

За його словами, за час проведення операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини. Водночас 212,9 кв. км зачищено від диверсійних груп РФ.

Головнокомандувач з’ясував проблемні питання та потреби наступального угруповання та видав необхідні розпорядження для їх усунення.

"Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною", - наголосив він.

Сирський заявив, що ЗСУ вживають заходів для недопущення просування військ РФ на Покровському напрямку, удосконалення логістики, а також забезпечення захисту доріг і об’єктів критичної інфраструктури.

На які області націлилась РФ - думка експерта

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов стверджує, що російські війська незалежно від пори року застосовують тактику "тисячі порізів", намагаючись не лише просунутися на Донбасі, а й розтягнути українські резерви на інших напрямках.

За його словами, за останній рік лінія фронту збільшилася на 200 км, що свідчить про спроби ворога відволікти сили від Донеччини. На думку Снєгирьова, окупанти не обмежуватимуться лише Донбасом - вони намагатимуться встановити контроль над Запорізькою областю та можуть дестабілізувати ситуацію на Херсонщині.

"Російські війська намагатимуться опрацьовувати різні сценарії. Тому що розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю досить проблематично навіть військовим шляхом", - сказав він в коментарі Главреду.

Добропільська контрнаступальна операція - що відомо

Як повідомляв Главред, українські захисники продовжують знищувати залишки російських підрозділів, що потрапили в оточення поблизу Добропілля. Окупанти опинились у двох невеликих "котлах", повідомив військовослужбовець 41-ї бригади Кирило Сазонов.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час контрнаступальної операції на Добропільському напрямку російські окупанти зазнали понад 12 тисяч втрат, з яких понад 7,2 тисячі - безповоротні.

Крім цього, Зеленський повідомив, що контрнаступальна операція ЗСУ в Донецькій області зірвала плани РФ захопити Покровськ і більшу частину Донбасу. Він назвав операцію складною, але успішною та своєчасною.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

