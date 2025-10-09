Як кішка з собакою: жінка показала, як два пухнастики копіюють поведінку один одного

Коротко:
- Кошеня почало повністю копіювати поведінку собаки
- Як "подружити" кота і собаку
Біле кошеня на прізвисько Мод з часом почало повністю копіювати поведінку собаки. Власниця тварин Сейдж вирішила поділитися в TikTok кадрами, як собака і кіт дружать і неймовірно схожі між собою за поведінкою.
На кадрах Мод ходить за Елфі, куди б той не йшов, проходячи слідом за собакою навіть крізь отвір у дверях. Також кішка навіть висовує язик і важко дихає, як це роблять собаки, намагається гризти собачі ласощі. У певний момент Мод навіть бореться на рівних з Елфі.
Жінка підписала кадри з тваринами так: "Кішка, яку виховала моя собака".
Як з'ясувалося, кошеня мало бути в сім'ї лише на перетримці, доки йому не знайдуть хороших "опікунів". Однак коли Сейдж побачила, як тварини потоваришували, вирішила залишити Мод назавжди в себе. Тепер Мод і Елфі - по-справжньому нерозлучні друзі.
Відеоролик зі смішними улюбленцями підкорив мережу. Кадри облетіли соцмережу і за кілька днів зібрали понад 450 тисяч лайків і 2,5 мільйона переглядів, а також сотні коментарів.
"Чи знає вона, що вона кішка?", - запитав один із користувачів.
Інший користувач пожартував, що кішка "просто народилася не в тому тілі". Ще один коментатор запитав жартома у власниці, чи є в неї насправді два собаки.
Як "подружити" кота і собаку
Попри те, що собаки та коти часто знаходять спільну мову досить швидко і без втручання власників, іноді трапляється так, що улюбленців в одному домі доводиться примиряти. Портал Animal Humane Society дає поради, як це можна зробити найкраще:
- знайти простір у домі, який буде доступний лише для кота, щоб він
- міг там безпечно сховатися;
- відокремити собаку і кішку в перші дні;
- годувати тварин по різні боки зачинених дверей у перші дні;
- навчати основних команд - виховувати собаку;
- почати фізичне знайомство, коли тварини "будуть готові" до цього;
- повторювати знайомство: послідовно організовувати зустрічі для тварин;
- поступово давати вихованцям більше простору для свободи.
