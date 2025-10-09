Рус
Як кішка з собакою: жінка показала, як два пухнастики копіюють поведінку один одного

Віталій Кірсанов
9 жовтня 2025, 17:26
Жінка підписала кадри з тваринами так: "Кішка, яку виховала моя собака".
Кошеня почало повністю копіювати поведінку собаки
Кошеня почало повністю копіювати поведінку собаки / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Кошеня почало повністю копіювати поведінку собаки
  • Як "подружити" кота і собаку

Біле кошеня на прізвисько Мод з часом почало повністю копіювати поведінку собаки. Власниця тварин Сейдж вирішила поділитися в TikTok кадрами, як собака і кіт дружать і неймовірно схожі між собою за поведінкою.

На кадрах Мод ходить за Елфі, куди б той не йшов, проходячи слідом за собакою навіть крізь отвір у дверях. Також кішка навіть висовує язик і важко дихає, як це роблять собаки, намагається гризти собачі ласощі. У певний момент Мод навіть бореться на рівних з Елфі.

Жінка підписала кадри з тваринами так: "Кішка, яку виховала моя собака".

@saigescho You better tell her she did good. ? #catsoftiktok♬ original sound - ebssssssss

Як з'ясувалося, кошеня мало бути в сім'ї лише на перетримці, доки йому не знайдуть хороших "опікунів". Однак коли Сейдж побачила, як тварини потоваришували, вирішила залишити Мод назавжди в себе. Тепер Мод і Елфі - по-справжньому нерозлучні друзі.

Відеоролик зі смішними улюбленцями підкорив мережу. Кадри облетіли соцмережу і за кілька днів зібрали понад 450 тисяч лайків і 2,5 мільйона переглядів, а також сотні коментарів.

"Чи знає вона, що вона кішка?", - запитав один із користувачів.

Інший користувач пожартував, що кішка "просто народилася не в тому тілі". Ще один коментатор запитав жартома у власниці, чи є в неї насправді два собаки.

Як "подружити" кота і собаку

Попри те, що собаки та коти часто знаходять спільну мову досить швидко і без втручання власників, іноді трапляється так, що улюбленців в одному домі доводиться примиряти. Портал Animal Humane Society дає поради, як це можна зробити найкраще:

  • знайти простір у домі, який буде доступний лише для кота, щоб він
  • міг там безпечно сховатися;
  • відокремити собаку і кішку в перші дні;
  • годувати тварин по різні боки зачинених дверей у перші дні;
  • навчати основних команд - виховувати собаку;
  • почати фізичне знайомство, коли тварини "будуть готові" до цього;
  • повторювати знайомство: послідовно організовувати зустрічі для тварин;
  • поступово давати вихованцям більше простору для свободи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

домашні улюбленці домашні тварини коти цікаві новини
