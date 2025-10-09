На фронті загинув зірка КВК - перші деталі

Похорон гумориста відбудеться в Чернігові.

Загинув Артем Стовпяцький / колаж: Главред, фото: facebook.com/chernihiv.kysil/, pixabay.com/

Артем Стовпяцький був військовослужбовцем

Коли і де його поховають

Український гуморист і учасник команди КВК "Зі стелі" Артем Стовпяцький загинув на фронті.

Як повідомили друзі військовослужбовця у спільноті "Чернігівський кисіль", похорон відбудеться 10 жовтня о 10.00.

"На фронті загинув учасник команди КВН "Зі стелі" Артем Столпяцький. Друзі по Чернігівській лізі організували збір, усі кошти якого будуть передані батькам Артема", - написано в повідомленні.

Наразі невідомі обставини того, що сталося.

Артем Стовпяцький / фото: facebook.com, Артем Стовпяцький

Зазначимо, команда "Зі стелі" заснована на початку 2000-х, з 2006 року Артем виступав з Олександром Лабадіним, Євгеном Кулаком і Олександром Пономаренком.

