"Я велика дитина": зірка "Будиночка на щастя" розкрила секрет свого "таємного" шлюбу

Стисло:
- Віталіна Біблів розповіла про весілля
- Акторка також зазначила, на чому будуються її стосунки з чоловіком
Українська акторка та зірка "Будиночка на щастя" Віталіна Біблів лише у квітні 2025 року зізналася, що перебуває в офіційному шлюбі. Її обранцем є Володимир Садовничий, чия робота також пов'язана з кіноіндустрією.
У бесіді з Oboz.ua Біблів розповіла, що їхнє весілля, і як і все їхнє сімейне життя - тільки для них двох. Сторонніх у це вони не запрошують, тому особисте акторка практично не обговорює на публіці.
Віталіна зізналася, що Володимир прийняв її всю без залишку, з усіма плюсами й мінусами, тож у цих стосунках вона може бути собою і впевнена в безумовній підтримці. "Я велика дитина за своєю натурою. Можу по-дитячому ображатися на чоловіка через якийсь дрібний, незрозумілий момент, дути губи – але, здається, йому це навіть подобається. Поруч із ним я відчуваю себе абсолютно дівчинкою. І дуже рада, що мені не довелося ламати себе чи підлаштовуватися. Він узяв мене такою, яка я є, – і любить. Мені здається, для жінки найважливіше – залишатися собою в будь-якому віці", - поділилася артистка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що син відомого українського актора Володимира Ніколаєнка пішов добровольцем до ЗСУ. Батько воїна розкрив, як давно і на якому напрямку той служить.
Також українська гімнастка Лілія Подкопаєва зізналася, хто розкрив синові таємницю усиновлення, і як хлопчик відреагував на те, що виховується в прийомній сім'ї.
Читайте також:
- Більше не таємниця: Квіткова зізналася, з чого почався її роман із Бражком
- "Можемо йти далі": Олена Мозгова з'явилася з донькою в новій країні
- На фронті загинув зірка КВК - перші деталі
Про персону: Віталіна Біблів
Віталіна Біблів - українська актриса театру, кіно і телебачення. Володарка Національної премії "Золота дзиґа" (2019), заслужена артистка України (2020).
У 2009 році була названа однією з 20 найкращих актрис України. Викладає в Київському коледжі культури і мистецтв. Живе і працює в Києві.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред