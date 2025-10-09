"Я велика дитина": зірка "Будиночка на щастя" розкрила секрет свого "таємного" шлюбу

Віталіна Біблів довгий час приховувала обранця.

Віталіна Біблів чоловік - акторка розповіла про свій шлюб / колаж: Главред, фото: instagram.com/rostickdesign, instagram.com/vitalinabibliv

Віталіна Біблів розповіла про весілля

Акторка також зазначила, на чому будуються її стосунки з чоловіком

Українська акторка та зірка "Будиночка на щастя" Віталіна Біблів лише у квітні 2025 року зізналася, що перебуває в офіційному шлюбі. Її обранцем є Володимир Садовничий, чия робота також пов'язана з кіноіндустрією.

У бесіді з Oboz.ua Біблів розповіла, що їхнє весілля, і як і все їхнє сімейне життя - тільки для них двох. Сторонніх у це вони не запрошують, тому особисте акторка практично не обговорює на публіці.

Віталіна зізналася, що Володимир прийняв її всю без залишку, з усіма плюсами й мінусами, тож у цих стосунках вона може бути собою і впевнена в безумовній підтримці. "Я велика дитина за своєю натурою. Можу по-дитячому ображатися на чоловіка через якийсь дрібний, незрозумілий момент, дути губи – але, здається, йому це навіть подобається. Поруч із ним я відчуваю себе абсолютно дівчинкою. І дуже рада, що мені не довелося ламати себе чи підлаштовуватися. Він узяв мене такою, яка я є, – і любить. Мені здається, для жінки найважливіше – залишатися собою в будь-якому віці", - поділилася артистка.

Віталіна Біблів із чоловіком / фото: instagram.com/vitalinabibliv

Про персону: Віталіна Біблів Віталіна Біблів - українська актриса театру, кіно і телебачення. Володарка Національної премії "Золота дзиґа" (2019), заслужена артистка України (2020).

У 2009 році була названа однією з 20 найкращих актрис України. Викладає в Київському коледжі культури і мистецтв. Живе і працює в Києві.

