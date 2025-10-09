Рус
Дніпро це "димова завіса": експерт розкрив куди ворог готує головний удар

Руслан Іваненко
9 жовтня 2025, 19:34
189
Активізація на півночі Запорізької області може стати підготовкою до головного наступу російських військ.
Росія активізує війська у Дніпропетровській області/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росія розпочала наступ у Дніпропетровській області
  • Війська РФ активізувалися на півночі Запорізької області
  • Наступ РФ має передусім політичну мету, кажуть експерти

Російське керівництво, кинувши війська на наступ у Дніпропетровській області, керується передусім політичними мотивами. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни та військовий експерт Олексій Гетьман.

"Це більше не військова ціль, а військово-політична. Тому що вони хочуть показати всьому світу чи всередині своєї федерації, що вони можуть вже і навіть в Дніпропетровській області вести бойові дії, щоб таким чином нас якось примусити, погодитися з тим, щоб ми їм передали інші чотири області", – зазначив він "Телеграфу".

РФ не має значного угруповання сил у регіоні

За словами Гетьмана, на цьому напрямку немає значного скупчення військ, а пропорція сил приблизно один до трьох на користь Росії, як і на інших ділянках фронту. Основні наступальні зусилля РФ, за його оцінкою, можуть бути спрямовані не на Дніпро, а на Запорізький напрямок.

Очікування двох наступальних операцій восени

"Ми очікували дві наступальні операції восени цього року. Три операції навесні росіяни провалили, не досягли ті цілі, які вони самі анонсували. Зараз ми очікували дві", – додав експерт.

Гетьман відзначає, що активізація російських підрозділів на півночі Запорізької області може бути підготовкою до головного удару.

"Тому ця активізація на півночі області того угрупування, яке концентрувалося на Запорізькому напрямку, цілком можливо, може бути саме спробою атакувати в Запорізькому напрямку", – пояснив він.

Основний удар РФ може бути на Донбасі - експерт

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук вважає, що основний наступ російських військ може бути зосереджений на Донбасі.

За словами експерта, за нинішніх ресурсів і без оголошення мобілізації Росія не має можливостей вести кілька масштабних операцій одночасно. Тому, на його думку, мова може йти лише про одну стратегічну наземну кампанію — наприклад, саме на Донбаському напрямку.

Що відбувається на фронті

Як писав Главред, Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території і зачистити 200 кв. км від ворожих військ. Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута.

Крім того, на Добропільському напрямку ЗСУ продовжують наступальні дії на окремих ділянках. Українські захисники знищують російські ДРГ та окремі групи окупантів, які перебувають в оточенні. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час контрнаступальної операції на Добропільському напрямку російські окупанти зазнали понад 12 тисяч втрат, з яких понад 7,2 тисячі - безповоротні.

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор НГУ у відставці. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

