'Загнав себе в глухий кут': Жданов пояснив, чому Трамп уже не впливає на Путіна

Експерт Олег Жданов припустив, що Дональд Трамп готується до введення диктатури у США і робить ставку на внутрішню політику.

Трамп загнав себе в глухий кут / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключові тези Жданова:

Путін для Трампа недоторканний

Президент США зосередився на внутрішній політиці

Трамп байдужий до війни в Україні, але готовий продавати зброю заради прибутку

Президент США Дональд Трамп раніше погрожував передати Україні ракети Tomahawk, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Проте тепер, коли лідер РФ не йде на поступки, Трамп не має реальних важелів впливу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Трамп загнав себе в глухий кут: він більше не може обіцяти і погрожувати, бо йому вже не вірять, але і робити реальні кроки в протистоянні з Путіним він теж не може, тому що Путін для нього недоторканний. Усе це може викликати негативну реакцію в самих США", - сказав експерт. відео дня

За його словами, Трамп це розуміє, і тому робить ставку на внутрішню політику - обіцяє американцям дешевий бензин, боротьбу з іммігрантами, "велику Америку" та захист міст від безладів. Жданов вважає, що американський лідер буде "лавірувати до останнього".

"У США він настільки переломив ситуацію в політичному плані, у керівництві країни, що його найзатятіші опоненти бояться відкрити рота. Того ж Болтона ФБР зараз допитує, у його будинку проводилися обшуки, хоча він був правою рукою Трампа. Схоже, що Трамп готується до введення диктатури в Штатах. Якщо завтра він оголосить воєнний стан у країні, вся влада перейде в його руки", - зазначив полковник запасу.

Щодо Європи, Трамп, за словами Жданова, демонструє байдужість. Він вважає, що війна в Україні - не його проблема, і закликає європейців самостійно вирішувати, чи підтримувати Київ.

"Зброю він продати готовий, тому що це гроші, які він заробляє для Америки", - додав Жданов.

Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чи отримає Україна Tomahawk - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар зауважив, що "метод пряника" проти РФ з боку Вашингтона не спрацював, тож тепер США створюють проекцію загрози для Росії. Що стосується саме Tomahawk, Гончар висловив сумнів у їхній передачі.

"Якщо говорити про ракети Tomahawk, то я практично переконаний, що їх Україні не дадуть. Так, ми просили Tomahawk, а саме модифікацію цих ракет, яка б передбачала запуск із наземних комплексів, адже Tomahawk - це крилата ракета морського базування, і ніхто не надасть їх разом із бойовими кораблями", - сказав експерт.

Експерт припустив, що питання щодо Tomahawk може використовуватися як елемент тиску на Кремль.

Ракети Tomahawk для України - новини за темою

Нагадаємо, голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ НАТО Єгор Чернєв стверджує, що обсяг постачання Україні крилатих ракет Tomahawk зі США залежатиме від того, наскільки президент Дональд Трамп буде готовий до ескалації ситуації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Україна планує використовувати американські Tomahawk для ударів по території Росії, щоб зупинити наступ ворога та знищити його ударні сили.

Як повідомляв Главред, у Вашингтоні поки не ухвалили рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Тим часом у Москві вже лунають погрози через можливу появу цих ракет у ЗСУ.

Темпи виробництва ракет у США невисокі - близько 50 одиниць на рік, залежно від контрактів. Тому у разі ухвалення політичного рішення Україна може отримати обмежену партію Tomahawk.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

