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У 2022 році всім потрібно буде знову вакцинуватися від коронавірусу - Кузін

25 грудня 2021, 12:14

Головний санітарний лікар уточнив, що людина може вибрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення від коронавірусу.

Кузін, вакцинація
У 2022 році всім потрібно буде знову вакцинуватися від коронавірусу - Кузін / колаж Reuters, УНІАН

Якщо людина вакцинована від коронавірусу двома дозами, вона повинна через рік повністю ревакцинуватися, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У коментарі "Суспільне" Кузін розповів, що людина, яка отримала щеплення у 2021 році, повинна через рік звернутися в пункт щеплення і центр вакцинації населення й отримати повторне щеплення двома дозами вакцини. За його словами, зараз така базова стратегія Міністерства охорони здоров'я.

При цьому людина може вибрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення від коронавірусу

Кузін уточнив, що в МОЗ отримують інформацію з інших країн про ефективність вакцинації з використанням бустерних (третіх) доз.

"Є відповідні рішення Європейської технічної групи експертів з імунізації, є рішення на світовому рівні. Всі вони полягають в тому, що ревакцинальні дози повинні отримати насамперед найбільш вразливі категорії населення", - пояснив він.

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Головний санлікар підкреслив, що багато європейських країн рекомендують проводити ревакцинацію за пів року. І в Україні, швидше за все, "найближчим часом будуть переглядатися рішення щодо використання ревакцинальної та додаткової дози".

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у людей, які отримають бустерну дозу вакцини від коронавірусу, повинен тривати термін дії COVID-сертифіката. Він зазначив, що сьогодні обговорюється питання, на скільки продовжуватиметься термін дії сертифіката про вакцинацію.

Головний санлікар підкреслив, що йдеться саме про бустерну дозу. У разі, коли людині вколють додаткову третю дозу, бо вона входить в категорію людей, яким це рекомендується за медичними показниками – то термін чинного сертифіката не продовжуватиметься.

В Україні вже почали міркувати про скорочення терміну дії COVID-сертифіката. Рішення з цього приводу прийматимуть після 10 січня 2022 року, заявила заступник міністра охорони здоров'я Марію Карчевич. Термін дії сертифіката може бути скорочений з 365 днів до 270.

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