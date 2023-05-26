Кримський міст перебивається парою ракет: Дикий назвав сценарій звільнення Криму

Кримський півострів, можливо, буде взяти легше, ніж Донбас – звільнення півдня і удари по мосту Путіна зроблять Крим островом, вважає Євген Дикий.

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Російські окупанти можуть піти на "жест доброї волі" у Криму - Дикий / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Звільнити Крим може бути легше, ніж Донбас. У разі звільнення ЗСУ півдня Херсонської та Запорізької областей та пошкодження Кримського мосту півострів перетвориться на острів, і у противника не буде можливості підтримувати там свої окупаційні війська. Севастополь тричі в історії капітулював - четвертий раз не за горами. Про це заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

У чаті на Главреді він розповів про те, що наступні так звані "жести доброї волі" можливі після того як ЗСУ доб'ються істотних успіхів на полі бою.

За його словами, Крим, швидше за все, буде звільнити легше, ніж Донбас, а Кримський міст можна "перебити парою ракет".

"Не виключаю, що Крим нам дасться легше, ніж багато хто думає. Адже якщо ми виходимо на лівобережну Херсонщину та південь Запоріжжя, з військової точки зору, Крим стає островом. Міст перебивається парою ракет. Скільки там росіяни протримаються в ізоляції... Тож тут цілком можливий "жест доброї волі", - вважає Дикий.

Втім, він припускає, що окупанти РФ не будуть виходити з Криму, і тоді півострів доведеться звільняти з боями.

"З іншого боку, Крим для росіян має сакральне значення, тому їм можуть дати команду стояти на смерть. Тоді нам доведеться брати Крим із боями. Та навіть за умови спротиву росіян взяти Крим набагато простіше, ніж узяти Донбас, бо це острів. У Донбасу величезний тил у вигляді Ростовської та інших областей Російської Федерації. Можна вважати, що у російського фронту на Донбасі тили аж до самого Уралу. А от Крим – зовсім інша історія: виходимо на Перекоп, перебиваємо міст і далі маємо справу тільки з тим угрупованням, яке є на острові, адже у противника не буде можливості його поповнювати людьми та запасами", - сказав військовий експерт.

Також він додав, що Севастополь вже тричі в історії капітулював, і четвертий раз не за горами.

"Історія свідчить про те, що "легендарный город русской славы Севастополь" витримував ворожу облогу тричі, і всі три рази він капітулював. Четвертий – не за горами", - підкреслив Євген Дикий.

Повернення Криму в Україну

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вже почала контрнаступальну операцію. Йдуть інтенсивні бої по всій лінії фронту. ЗСУ використовуватимуть Західні озброєння для ударів по окупантах у Криму та на Донбасі.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Україна проведе два контрнаступи – влітку і восени. У рамках літньої кампанії українські війська звільнятимуть Крим і, ймовірно, зайдуть на півострів.

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин сказав, що Збройні сили можуть легко вийти на кордони 1991 року. Він побоюється ударів українських військ по окупантах в захопленому Криму і вважає, що на війська Росії, в цілому, чекає "нехороший сценарій".

Дивіться відео, в якому Дикий назвав сценарій звільнення Криму:

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