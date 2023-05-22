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"Виїжджайте, поки є можливість": у Кабміні поставили жорсткий ультиматум росіянам у Криму

Андрій Ганчук
22 травня 2023, 08:24 оновлено 22 травня, 08:29
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Громадяни країни-агресора Росії повинні в добровільному порядку залишити Кримський півострів, доки така можливість ще є, сказала Ірина Верещук.
Крим, росіяни
Росіянам можуть запропонувати залишити Крим "іншим способом" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, соцмережі

Україна після повернення Криму відразу розпочне вирішувати ключові питання. Громадянам країни-агресора Росії слід залишити півострів, оскільки вони потрапили туди незаконно. Потрібно їхати, поки є можливість. Інакше згодом доведеться залишити територію іншим чином. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, вона розповіла про те, що Україна, після звільнення Криму, буде розбиратися з багатьма проблемами на півострові.

За словами віцепрем'єрки, Київ почне вирішувати питання колонізаторів, колаборантів і громадян РФ, які незаконно опинилися на півострові. Їм слід залишити Крим добровільно, доки їм не запропонували це зробити іншим способом.

відео дня

"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не чекайте ситуації, коли вам буде запропоновано залишити його іншим способом", - підкреслила Ірина Верещук.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що сили оборони України проведуть контрнаступальну операцію, щоб відкинути російських окупантів зі своїх територій.

За словами Зеленського, Путін змушений буде шукати вихід із ситуації, коли ЗСУ підійдуть до Кримського півострова.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що ЗСУ в рамках літнього наступу можуть зайти до Криму.

На думку Світана, російські окупаційні війська, які зібрали на півдні 150 тисяч військових, не зможуть зупинити армію України.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що ЗСУ, за сприятливого сценарію, можуть звільнити Крим за термін до півроку. У такій ситуації Росія зіткнеться з колосальною внутрішньополітичною кризою.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, коли ЗСУ зайдуть до Криму:

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