Армія України почала контрнаступ, йдуть інтенсивні бої - Подоляк

Україна використовуватиме озброєння Заходу для ударів по позиціях окупантів Росії у Криму і на Донбасі, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Контрнаступ ЗСУ триває вже декілька днів - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УДА

Сили оборони України почали контрнаступальну операцію, інтенсивні бойові дії йдуть вже декілька днів. Західні озброєння використовуватимуться для ударів по російських окупантах у Криму і на Донбасі. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю італійському телеканалу Rai він розповів про те, що контрнаступ ЗСУ йде вже декілька днів.

"Вже декілька днів йде контрнаступ, йде інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися", - зазначив чиновник.

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За його словами, зброю, яку передав Захід, Україна не використовуватиме проти території РФ, проте застосовуватиме такі озброєння щодо російських окупантів для звільнення захоплених Криму та Донбасу.

"Ми не хочемо вдарити по території Росії, ми будемо використовувати ту зброю, яку ви нам дали, щоб знищити позиції РФ на територіях, які окупувала Москва, включаючи Донбас і Крим", - пояснив Подоляк.

Також радник глави ОП розповів, що в України вже є танки Leopard, далекобійні ракети Storm Shadow і протиракетні системи, які дали Франція та Італія.

Крім того, Київ чекає на винищувачі F-16.

"F-16 нарешті дозволять нам закрити повітряний простір. Парадокс: якби ми їх мали рік тому, війна б вже закінчилася", - підкреслив Михайло Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ перейдуть у контрнаступ, щоб відкинути російських окупантів зі своїх територій. За його словами, буде звільнятися і захоплений Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путіна доведеться шукати вихід із ситуації.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Україна проведе мінімум два контрнаступи – влітку і восени. У рамках літньої кампанії ЗСУ мають зайти до Криму. Окупанти зібрали на захопленому півдні 150 тисяч військ, проте ці сили не зупинять просування української армії.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна вже має необхідний мінімум можливостей для початку контрнаступу. За словами глави ГУР, для успішних військових операцій ЗСУ потрібно більше військової техніки. Київ потребує західних винищувачів.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, коли ЗСУ підуть на прорив:

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