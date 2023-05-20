У Криму прогримів вибух на аеродромі окупантів РФ, уражено гелікоптер - ЗМІ

На аеродромі Кача поблизу Севастополя в Криму базується 318-й окремий змішаний авіаполк окупаційної армії держави-окупанта Російської Федерації.

https://glavred.net/ukraine/v-krymu-progremel-vzryv-na-aerodrome-okkupantov-rf-porazhen-vertolet-smi-10471810.html Посилання скопійоване

У Криму на авіабазі військ РФ виведено з ладу вертоліт Мі-8 - ЗМІ / Вікіпедія

В окупованому військами агресора Росії Криму на військовому аеродромі Кача неподалік від Севастополя пролунав вибух. Там базується авіаполк загарбників. В результаті уражено і виведено з ладу військові гелікоптер Мі-8. У найближчих населених пунктах посилили фільтраційні заходи.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українській розвідці, десь близько першої години ночі на аеродромі Кача біля Севастополя, де знаходиться 318-й окремий змішаний авіаполк окупантів, стався вибух.

Уражено і виведено з ладу військові вертоліт російських загарбників Мі-8.

відео дня

"У тимчасово окупованому Криму чергова "бавовна". В результаті вибуху близько першої години ночі уражено і виведено з ладу військовий вертоліт Мі-8 зі складу 318 полку", - зазначив співрозмовник.

Фейкова окупаційна "влада" Криму і російські джерела інформацію наразі не коментують.

Також вказується, що загарбники Росії через цей інцидент посилили фільтраційні заходи і відкрили "кримінальну справу".

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що ЗСУ проведуть контрнаступ, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій.

На думку глави держави, Путін змушений буде шукати вихід із ситуації, коли армія України підійде до захопленого Криму.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що сили оборони України в рамках літнього наступу можуть зайти до Криму. Як вважає він, російські окупанти, які зосередили на півдні 150 тисяч військ, не зможуть зупинити ЗСУ.

Колишній глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж припустив, що ЗСУ, за оптимістичного сценарію, здатні звільнити, в тому числі і Крим, за 3-6 місяців.. У такій ситуації агресор Росія зіткнеться з глобальною внутрішньополітичною кризою.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, коли ЗСУ зайдуть до Криму:

Інші новини: