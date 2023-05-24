ЗСУ прорвуться в Криму і на Донбасі: Пригожин в істериці чекає провалу військ РФ

Сили оборони України легко можуть вийти на кордони 1991 року, в страху заявив ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин російській пропаганді.

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Пригожин побоюється потужного ривка армії України / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, 10 ОГШБр

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин боїться, що ЗСУ оточать окупантів Росії в Бахмуті, просунуться на Донбасі, атакуватимуть російські війська в захопленому Криму і підриватимуть Кримський міст. Сили оборони України можуть легко вийти на кордони 1991 року, а на росіян чекає "нехороший сценарій".

Як повідомляє пресслужба Пригожина, в інтерв'ю одному з російських пропагандистів він розповів про те, що ЗСУ нібито "тиснуть окупантів на флангах Бахмута" і спробують оточити росіян в місті, після чого, мовляв, "будуть далі просуватися Донбасом".

За його словами, армія України буде атакувати окупантів у Криму, руйнувати Кримський міст і може легко вийти на кордони 1991 року.

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"В Артемівську (так окупанти РФ називають Бахмут, - ред.) вони вже активно лазять по флангах. І далі вони будуть намагатися відрізати сам Артемівськ, піти вглиб на Дебальцеве, у бік Луганська, вони можуть відновити кордони грубо кажучи до 2014 року, і це легко може статися. Вони будуть атакувати Крим, намагатимуться підірвати Кримський міст, відсікти шляхи постачання. І, найімовірніше, для нас сценарій не буде хорошим", - підкреслив Євген Пригожин.

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський казав, що ЗСУ проведуть контрнаступ, щоб відкинути окупантів РФ із захоплених територій.

За словами гаранта, як тільки українські війська підійдуть до захопленого Криму, Путін змушений буде шукати вихід із ситуації.

Військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду заявив, що Україна, ймовірно, проведе два контрнаступи - літній та осінній.

На першому етапі армія звільнятиме Крим, на другому – Донбас. Військовий експерт припустив, що українські війська можуть провести й інші контрнаступальні операції.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна має необхідний мінімум для початку контрнаступу. За його словами, для успішного звільнення територій потрібно більше військової техніки. Україна потребує винищувачів.

Дивіться відео, в якому Світан зробив прогноз про два контрнаступи ЗСУ влітку і восени:

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