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У Лаврова злякалися ударів з F-16 по окупантах в Криму і тривожно звернулися до США

Андрій Ганчук
22 травня 2023, 11:12 оновлено 22 травня, 11:34
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У країні-агресорі Росії бояться, що передані Україні літаки F-16, мовляв, "злітатимуть з аеродромів країн НАТО, а за штурвалами з'являться іноземці".
Антонов, F-16
Удари з F-16 по Криму стануть, мовляв, "нападом на Росію", вважає Антонов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Російський посол у США Анатолій Антонов сказав, що удари України по окупантах винищувачами F-16 у захопленому Криму сприйматимуться Москвою, мовляв, "як удари по території РФ". Штати повинні розуміти, що Росія, в такому випадку, ухвалить, мовляв, "заходи у відповідь". До того ж росіяни побоюються, що бойова авіація нібито "злітатиме з аеродромів НАТО з іноземними пілотами".

Як повідомляє посольство агресора Росії у США, Антонов стурбований тим, що Україна буде застосовувати винищувачі F-16 по російських військах на захопленому Кримському півострові, який Москва вважає, мовляв, "своєю територією".

"Хотів би застерегти представників адміністрації США від легковажності суджень щодо Криму, особливо в частині "благословення" на повітряні атаки на півострові. Нагадаю, що удари по даній території розглядаються як напад на будь-який інший суб'єкт Російської Федерації. Важливо, щоб Сполучені Штати повністю віддавали собі звіт у відповідних заходах з боку Росії", - заявив Антонов.

відео дня

"Дипломат" також побоюється, що якщо Україна отримає F-16, то літаки будуть злітати з військових авіабаз НАТО, а за штурвалами будуть іноземні пілоти, оскільки в Україні немає інфраструктури, призначеної для обслуговування бойової авіації Заходу.

"Поки Вашингтон протистоїть нам чужими руками, за "довіреністю". Однак кожному фахівцеві відомо, що в Україні відсутня інфраструктура для експлуатації F-16, та й необхідної кількості пілотів і обслуговуючого персоналу теж немає. Що буде, якщо американські винищувачі будуть злітати з натівських "аеродромів, керовані іноземними добровольцями?"- підкреслив Анатолій Антонов.

Винищувачі F-16 для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 травня сказав, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників запустити навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управляти західними винищувачами, в тому числі і F-16.

Журналісти NBC з'ясували, що США і союзники збираються надати Україні бойові літаки F-16.

Згідно з їхньою інформацією, винищувачі можуть відправити Києву не безпосередньо, а через посередників.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку навчання українських пілотів і назвав рішення "історичним". Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у свою чергу, підтвердив створення авіаційної коаліції.

Радник міністра оборони Юрій Сак вважає, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже восени. Орієнтовні терміни постачання літаків - кінець вересня-початок жовтня.

Дивіться відео, в якому Світан заявив, що бойова авіація дозволить Україні перемогти у війні з Росією вже до кінця року:

Інші новини:

НАТО новини США F-16 Анатолій Антонов війна Росії та України
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