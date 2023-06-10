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Крим залишиться без води з Північно-Кримського каналу - Укргідроенерго

Андрій Ганчук
10 червня 2023, 12:25 оновлено 10 червня, 12:33
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Каховську гідроелектростанцію відновити вже неможливо, її доведеться демонтувати, сказав генеральний директор підприємства Укргідроенерго Ігор Сирота.

Крим, Північно-Кримський канал
Північно-Кримський канал не зможе постачати півострів водою як мінімум до наступної весни - Укргідроенерго / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Кримський півострів не зможе отримувати воду з Північно-Кримського каналу. Можливість налагодити водопостачання з'явиться хіба що наступної весни, причому мова йде про найоптимістичніший сценарій. Каховська гідроелектростанція відновленню вже не підлягає. Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС постачань води до Криму Кримським каналом не буде. Відмітки рівня води в Каховському водосховищі зробили водопостачання неможливим.

Постачання можна відновити хіба що наступної весни, причому це найоптимістичніший сценарій.

"Рівень води у водосховищі вже 11 метрів (станом на вчора, а на ранок 10 червня 10.42 м). Тобто ми чітко розуміємо, що це немає жодного забору ні до одного міста, ні до ЗАЕС, ні до, тим більше, Кримського каналу. І поки не буде побудована перемичка, поки не буде піднятий до певної позначки рівень води, в Крим вода надходити не буде. Я більш ніж переконаний, що навіть побудувавши перемичку, то найближча переспектива (відновлення постачання води по Кримському каналу) - це на наступний рік весною... Коли ми деокупуємо Херсонщину, Крим, побудуємо перемичку і після паводку будемо наповнювати, то аж тоді, після паводку, можливість така може з’явитися. Не раніше", - зазначив Сирота.

Також він додав, що Каховську ГЕС відновити вже не можна – згодом станцію доведеться демонтувати.

"Каховська ГЕС вже відновленню не підлягає. Це очевидно, тому що станція підірвана з середини, з нижніх відміток, з патерни. Підірваний весь машинний зал та всі агрегати. ГЕС зміщена зі своєї осі, тому нам потрібно буде з часом її демонтувати", - підкреслив Ігор Сирота.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС:

Окупанти Росії підірвали Каховську ГЕС

Війська країни-агресора РФ 6 червня здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. За даними Головного управління розвідки Міноборони, вибух стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух був у машинному залі Каховської ГЕС. Станція підірвана зсередини-вона повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти Росії підірвали Каховську ГЕС за наказом Путіна. За словами чиновника, подібні рішення в Росії ухвалюються виключно на вищому політичному рівні.

У Білому домі заявили, що руйнування Каховської гідроелектростанції було б неможливим, якби агресор РФ не напала б на Україну. Кремль в будь-якому випадку несе відповідальність за інцидент.

Інші новини:

новини Криму Північно-Кримський канал Каховська ГЕС
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