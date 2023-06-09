У Херсонській області убуває вода: влада розповіла про ситуацію в регіоні

У Херсонській області залишаються затоплені 35 населених пунктів.

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У Херсонській області знижується рівень води / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

У Херсонській області почала спадати вода після підриву Каховської ГЕС окупантами. На вечір 9 червня рівень води в Херсонській області становить 5 метрів. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В області залишаються затопленими 35 населених пунктів - понад 3000 будинків.

За день вода знизилася на 38 сантиметрів.

"Однак вода відступає. Якщо вранці середній показник рівня води досягав 5 метрів 38 сантиметрів, то до вечора він знизився до 5 метрів. У Херсоні вода відійшла до позначки 5 метрів 8 сантиметрів, що на 60 сантиметрів нижче максимального рівня", - сказав Прокудін.

В окупованій Новій Каховці, а також у звільнених населених пунктах Козацький, Веселе рівень води знизився на півтора метра. У багатьох населених пунктах вода розмила кладовища.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

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