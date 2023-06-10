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Рятують від води лише людей з паспортами РФ: у Генштабі розповіли про цинізм окупантів

Альона Вороніна
10 червня 2023, 09:22 оновлено 10 червня, 09:25
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Загарбники також виганяють людей з домівок, які не затопило водою, щоб самим там розміститися.
Подрыв Каховской ГЭС, российские военные
Окупанти на Херсонщині рятують лише власників російських паспортів/ колаж: Главред, фото: скрін, Міноборони РФ

Російські загарбники на затоплених територіях окупованої частини Херсонської області дозволяють евакуюватися лише тим місцевим мешканцям, які мають російські паспорти.

Крім цього, окупанти виганяють людей з їхніх помешкань, які не затоплені водою, щоб розміститися там самим. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на ранок 10 червня.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські загарбники в окупованих населених пунктах Херсонщини продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях.

"Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами. Також, окупанти силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Вранці 9 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Херсонській області вже починає знижуватися рівень води – за ніч на 9 червня він впав на 20 см. Але поки що він досі залишається високим. Евакуація людей і тварин продовжується.

Дивіться відео, що розповідають евакуйовані із зони підтоплення херсонці:

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