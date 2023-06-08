Росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС - Білий дім

США продовжують оцінювати причини руйнування ГЕС. При цьому Штати зроблять все можливе, щоб допомогти народу України.

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Карін Жан-П'єр заявила, що за руйнування Каховської ГЕС відповідальна РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглася в Україну, а тому саме країна-агресор РФ відповідальна за те, що сталося. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.

За її словами, США продовжують оцінювати причини руйнування ГЕС.

"Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України", - сказала Карін Жан-П'єр.

Представник Білого дому додала, що гребля була під контролем Росії. І вона несе відповідальність за руйнування, спричинені цією війною.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Підрив російськими окупаційними військами Каховської гідроелектростанції створює небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Ефективність роботи атомної станції безпосередньо залежить від рівня води в резервуарі, яке використовуэться для охолодження реакторів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

Речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

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