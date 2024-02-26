Крилаті ракети та авіація: у ВМС попередили про загрозу нового удару РФ

Найбільш свої цінні кораблі росіяни перевели в пункт базування в Новоросійську, каже Дмитро Плетенчук.

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Дмитро Плетенчук розповів про стан Чорноморського флоту / Міноборони РФ, Facebook Плетенчук

Речник Військово-Морських сил Збройних сил України капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук прокоментував ситуацію з витісненням Чорноморського флоту із захопленого РФ Криму.

З 13 великих десантних кораблів Росії в Чорному морі в строю тільки 5, проте угруповання ворога залишається досить великим розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Чорноморський флот Росії змушений залишатися в східній частині Чорного моря, ближче до своєї бази в Новоросійську. Так, у своїх діях він обмежений, проте потенціал у нього зберігається ще досить серйозний", – повідомив представник ВМСУ.

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За його словами, ворог стикається з проблемою завантаження крилатих ракет на носії через те, росіяни виявилися фактичне відрізані від військово-морської бази в Севастополі, яка є основною, на якій вирішують логістичні проблеми. Однак у росіян в середньому в готовності є 10 носіїв крилатих ракет.

"Це трохи обмежує... Але не слід забувати, що в складі флоту є авіація, яка досі знаходиться в повітряному просторі над Чорним морем", – зазначив капітан 3-го рангу.

Він також уточнив, що найбільш свої цінні кораблі росіяни перевели в пункт базування в Новоросійську. При цьому вони також періодично змінюють місце стоянки – це може бути Сочі, може бути Туапсе.

"Ми вважаємо, середня кількість (боєздатних кораблів у РФ, - ред.) на початку вторгнення була до 80 одиниць. Третину з них можна вважати знищеними, ще понад 10 – перебуває в ремонті", – додав Плетенчук.

Чорномо́рський флот Росі́ї Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу. Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ. До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів. За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Раніше в розвідці Британії розповіли про те, що Україна домінує в частині Чорного моря. Успіхи України в Чорному морі позбавили Росію можливості втручатися в морські торгові шляхи.

Як повідомлялося раніше, ГУР разом з Силами безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

Нагадаємо, раніше ГУР провело операцію в окупованому Криму і знищило ракетний катер Чорноморського флоту РФ. Російський корабель "Івановець" отримав пошкодження в результаті прямих влучень в корпус і затонув.

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