В України вибухівки на весь Чорноморський флот - The Times

На секретній українській базі зберігається флот морських безпілотників, який може повністю ліквідувати морську техніку РФ.

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В України вибухівки на весь Чорноморський флот / коллаж: Главред, фото: Вікімедіа, Телеграм Михайло Федоров

В Україні на річці Дніпро є секретна база з флотом морських дронів. Вибухівки в них вистачить на весь Чорноморський флот окупантів. Про це розповіли в The Times.

Журналіст The Times допускає думку про те, що ця техніка здатна змінити ситуацію в Чорному морі, оскільки дешеві українські дрони, якы швидко виготовляються, показують вразливість ворожих кораблів.

У Головному управлінні розвідки України повідомили журналістам, що на базі зберігається три типи безпілотників, а саме - дрони ГУР, Морські дрони і дрони-камікадзе. Всі вони готові і чекають виходу на бойові завдання.

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Українські дрони / скріншот, Інфографіка The Times

Як Україна атакує морськими дронами

Командир безпілотного флоту з позивним "13" розповів, як за допомогою саме цих дронів 10 листопада йому вдалося ліквідувати дві цілі в Чорноморському, в Криму. За словами командира, дрони на світанку обійшли протичовнові сітки, зайшли в порт і знайшли правильний кут атаки незважаючи на те, що окупанти відкрили по них вогонь.

"Вони знали, що ми приїдемо, але вони нічого не могли з цим вдіяти. Радість була неймовірна. Метою мого життя було потопити російський корабель, і ми потопили відразу два з них. І наскільки я знаю, ніхто ніколи і ніде цього не робив. Тепер у нас нова мета — потопити щось більше", - розповів "13".

Карта атаки морського дрона / скріншот The Times

Також, за словами командувача, всі атаки на флот є справою рук команди операторів ГУР, а морські дрони - це надзвичайно ефективна зброя, особливо, якщо порівнювати її з вартістю знищених кораблів.

Чорноморський флот

Нагадаємо, морські дрони ЗСУ досить ефективні. Кожен третій з них представляє проблему для окупантів Росії, які втрачають на тривалий термін свої кораблі. В України досить багато такої зброї. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

На даний момент, російський флот зазнав серйозних втрат, включаючи знищення 15 ворожих кораблів і пошкодження ще 12. Про це повідомив в ефірі телемарафону представник Військово-Морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Також, змінювати ситуацію в Чорному морі допомагають партизани. Окупанти агресора Росії в захопленому Севастополі ховають свої військові кораблі від ударів ЗСУ в карантинній бухті. Партизани продовжують спостерігати за ситуацією і докладуть усіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Криму. Триває спостереження за ситуацією.

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