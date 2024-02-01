Корабель повністю затонув: в ГУР розкрили деталі зухвалої операції в Криму

В розвідці зазначили, що пошуково-рятувальна операція російських окупантів після ураження корабля за попередньою інформацією не мала успіху.

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В ГУР розкрили деталі зухвалої операції в Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У ніч на 1 лютого, внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України в тимчасово окупованому Криму було знищено ракетний катер російського Чорноморського флоту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУР.

У Головному управлінні розвідки вказали на те, що операція з знищення російського ракетного катера стала можливою завдяки підтримці Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

"Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "Івановєц" дав крен на корму і затонув", - йдеться у повідомленні ГУР. відео дня

Дивіться відео знищення корабля Чорноморського флоту РФ:

Скріншот

У розвідці відзначили, що вартість знищеного корабля російського Чорноморського флоту оцінюється приблизно від 60 до 70 мільйонів доларів.

"Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - резюмували в ГУР.

Удари по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Повітряних сил ЗСУ,Юрій Ігнат зазначив, що для отримання точної інформації про результати атаки в анексованому Криму 31 січня потрібно чекати підтвердження розвідки або супутникових знімків. Однак відомо, що були поранені певні об'єкти в районі аеродрому "Бельбек".

Наталія Гуменюк повідомила, що 31 січня по об'єктах в тимчасово окупованому Криму було запущено п'ять ракет. Цю інформацію підтвердили навіть окупанти.

31 січня, Повітряні сили України, ймовірно, здійснили удар по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук опублікував відео з аеродрому Бельбек.

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