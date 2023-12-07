Обстрілюватимуть з Краснодара: Тука закликав не перебільшувати втрати флоту ЧФ

Російське ракетне озброєння дозволяє окупантам завдавати по Україні ударів і з інших районів.

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Україна продовжує завдавати ударів по Чорноморському флоту / Колаж: Главред, фото: скріншот , structure.mil.ru

Чорноморський флот РФ вже зазнав суттєвих втрат у зв'язку з бойовими діями проти України, але їхній вплив на хід війни перебільшувати не варто, розповів під час чату на Главреді колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

При цьому Тука погодився, що завдані Чорноморському флоту втрати сильно деморалізували росіян.

"Хоча для нас це дуже приємно. Адже росіяни відчували себе в цілковитій безпеці і безкарності, вели себе досить зухвало. Я, звичайно, не майстер спорту з історії, але я не пам'ятаю прикладів, коли б держава, яка не має флоту, зуміла б реально боротися з флотом противника, причому робити це досить ефективно", - висловився він.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Екс-глава Луганської ОВА підкреслив, що навіть у разі відведення флоту від берегів Криму у РФ все ще буде можливість обстрілювати материкову Україну.

"Навіть якщо росіяни зараз відведуть свої кораблі з Севастополя на територію Краснодарського краю, то все одно потужності ракетного озброєння, яке розміщується на бортах цих ракетоносіїв, дозволяє навіть з території Краснодарського краю продовжувати обстріли території України", - сказав Тука.

Тому, з військової точки зору, зазначив він, нам це мало що дасть.

"Так, збільшиться час підльоту ракет, а, відповідно нашим силам протиповітряної оборони буде легше ефективно реагувати на пуски з більшої відстані. Але не потрібно вважати, що росіяни підуть з Севастополя, і це вже буде наша перемога. Це далеко не так", - пояснив Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – Український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи"Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Удари по кораблях РФ у Чорному морі

У зв'язку з регулярними атаками України восени окупанти взяли оперативну паузу в Чорному морі. Як повідомляв представник ВМСУ Дмитро Плетенчук, РФ не знає, що робити.

"Ситуація стабільна. Схоже, ворог реально не розуміє, що далі робити, і бере оперативну паузу, щоб якось змінити свою тактику",-говорив тоді Плетенчук.

Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Україна відтіснила Чорноморський флот і розблокувала зерновий коридор.

Разом з тим, за спостереженнями аналітиків, Росія продовжує розвантажувати на півострові крилаті ракети "Калібр" і протикорабельні "Онікс", якими тероризує материковий південь України.

Щоб мінімізувати наслідки від ударів ЗСУ, росіяни перебазовують кораблі, зокрема, в Новоросійськ.

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