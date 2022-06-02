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Контрнаступ ЗСУ в серпні стане кульмінацією битви за Донбас - Ходжес

2 червня 2022, 14:18

Американський генерал розповів про проблеми в російській армії і як ними скористається Україна.

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Контрнаступ ЗСУ в серпні стане кульмінацією битви за Донбас / УНІАН

Ситуація з логістикою в Україні поліпшується з кожним днем, тому ЗСУ до кінця літа можуть піти в контрнаступ, який стане кульмінацією битви за Донбас.

Генерал-лейтенант, колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес в коментарі "ТСН"зазначив, що росіяни не зможуть підтримувати темп бойових дій до серпня через ситуацію, що погіршується з логістикою.

"У них проблеми з підтриманням (логістикою - ред.), живою силою, транспортом і технікою. Я просто не знаю, яка у них ситуація з артилерією і реактивними боєприпасами. Ми знаємо, що у них закінчується високоточна зброя. Але я не впевнений у звичайній артилерії і ракетах", - зазначив Бен Ходжес.

За словами американського генерала, битви на сході України затягнутися на місяці, але ситуація на фронті зміниться до вересня.

читайте такожЯкщо Путін застосує ядерну зброю, Захід може вдарити по ЧФ або військам РФ в Україні-Ходжес"Я залишаюся оптимістом, тому що війна — це випробування свободи. А українці мають найвищу волю. І це випробування логістики. І я бачу, що логістична ситуація в Україні поліпшується з кожним тижнем, а логістична ситуація в Росії повільно погіршується. У них немає союзників, немає друзів", - підсумував він.

Зазначимо, що військовий експерт Олег Жданов заявив, що війна України проти Росії переходить до наступної фази.

Російські окупанти не мають успіху на тих напрямках, де намагаються вести штурмові дії.

"Ми переходимо до наступної фази війни - це позиційна війна. І так звана Оперативна пауза, коли обидві сторони потребують перегрупування військ, підтягування резервів, і тут головне — це не програти цю "гонку"...",- зазначив Жданов.

читайте такожДвірників зник з Донбасу: РФ змінила командувача наступом-NYTТим часом тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк, Донецької області. За даними британської розвідки, Росія взяла під контроль більшу частину Сєвєродонецька. При цьому російські війська зазнали втрат у живій силі і техніці.

Основна дорога, що веде до Сєвєродонецька, ймовірно, залишається під контролем ЗСУ, проте російська армія нарощує локальні успіхи в населеному пункті завдяки високій концентрації артилерійського вогню.

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