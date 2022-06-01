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"Гра надзвичайно небезпечна": у МЗС Німеччини попередили, чим загрожує захоплення Донбасу Росією

1 червня 2022, 11:01

Анналена Бербок закликала підтримати Україну та продовжити постачання зброї. За її словами, якщо Путін захопить Донбас, війна в Європі може закріпитися надовго.

Анналена Бербок, Володимир Путін
Анналена Бербок заявила, що війна в Європі може закріпитися надовго / Фото Reuters, УНІАН

Якщо стратегія президента РФ Володимира Путіна на Донбасі спрацює, війна надовго закріпиться в європейському регіоні. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Вона закликала підтримати Україну і продовжити постачання зброї, повідомляє Die Welt.

Бербок зазначила, що попередній план Кремля – швидко і жорстко вторгнутися і розтрощити Україну – провалився. Після цього Путін, за словами міністра, змінив стратегію, реорганізував війська і направив всі сили на захоплення українського Донбасу.

"Якщо йому це вдасться, він зможе назавжди закріпитися в регіоні та спекулювати на тому, що ЄС може втомитися від війни. Цього разу гра надзвичайно небезпечна", - підкреслила Бербок.

Глава МЗС згадала про так званий кільцевий обмін, при якому Німеччина підтримує інших партнерів по НАТО зброєю, щоби вони, у свою чергу, могли постачати Україні радянську зброю.

Зазначається також, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в свою чергу дав зрозуміти, що Україні для захисту Донбасу потрібні артилерія, ППО і безпілотники.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Як повідомляв Главред, у Путіна відкрито заявили, що планують включити частину українських територій до складу РФ. Йдеться про Херсонську, Запорізьку та окуповані частини Донецької та Луганської областей. Заява про такі плани прозвучала з вуст секретаря Генеральної ради Єдиної Росії Андрія Турчака.

Тим часом 1 червня США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього увійдуть зокрема і ракетні системи HIMARS.

Як пише американське видання The Washington Post, адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності. Це критично важлива зброя, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.

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