Контрнаступ ЗСУ в 2025 році: в США назвали головне завдання для України

Аналітики зазначають, що тактика активної оборони з боку українських військ може створити умови за яких армія РФ контролюватиме хід бойових дій.

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Аналітики ISW назвали головне завдання ЗСУ для контрнаступу в 2025 році / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

В американському уряді заявили про готовність підтримки майбутнього контрнаступу українських військ у 2025 році. Однак, для цього Збройні Сили України мають в короткі терміни повернути собі стратегічну ініціативу на фронті, адже перевага РФ у 2024 році може стати загрозливим чинником. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що якщо Україна не зможе перехопити ініціативу на фронті, то Росія може отримати перевагу. Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван для Financial Times вказав на те, що українські війська мождуть провести контрнаступальну операцію в наступному році з використанням отрманої від США військової допомоги. Однак, це можливо після зупинки подальшого просування російських військ у 2024 році.

ISW вважає, що затримка контрнаступу до 2025 року дасть Росії можливість створити сприятливі умови на полі бою, визначати час, місце та інтенсивність атак.

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У звіті відзначено, що один з російських військових блогерів позитивно відреагував на публікацію Financial Times і висловив думку, що окупанти можуть здійснювати авіаудари авіабомбами по українських позиціях до кінця 2024 року, якщо ЗСУ не планують розпочати контрнаступальну операцію.

"Українські сили, звісно, повинні отримати та інтегрувати військову допомогу США, стабілізувати лінію фронту, захиститися від передбачуваного наступу Росії влітку, перш ніж вони зможуть провести контрнаступальну операцію наприкінці 2024-го або у 2025 році", – вказують експерти ISW.

Згідно зі звітом Financial Times, американські чиновники в січні 2024 року радили Україні прийняти більш "консервативну" "активну оборону" у поточному році та готуватися до контрнаступу у 2025-му.

Проте Інститут вивчення війни підкреслює, що така стратегія може дозволити Росії контролювати ініціативу на театрі військових дій протягом року, що може спричинити створення агресором більш сприятливих умов для своїх атак.

"Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції, залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій, ігнорують реальну ситуацію на полі бою", — йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ в 2025 році - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після прийняття у США рішення про надання військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів, Україна працює над планами для нового контрнаступу у 2025 році. Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

З прибуттям додаткової військової допомоги, динаміка війни може змінитися. Екс-радник держсекретаря США Меттью Брайза зазначив, що існує ймовірність того, що в 2025 році Україна зможе провести контрнаступ.

За думкою експертів Інституту вивчення війни (ISW), українські війська, які отримали американську допомогу, мають шанс запобігти масштабному наступу російських окупантів цього літа і можуть стабілізувати лінію фронту в найближчі місяці. Крім того, ЗСУ самі зможуть відновити сили до контрнаступу наприкінці 2024 - початку 2025 року.

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