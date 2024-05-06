УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Контрнаступ ЗСУ в 2025 році: в США назвали головне завдання для України

Юрій Берендій
6 травня 2024, 08:24
439
Аналітики зазначають, що тактика активної оборони з боку українських військ може створити умови за яких армія РФ контролюватиме хід бойових дій.
Контрнаступ ЗСУ в 2025 році: в США назвали головне завдання для України
Аналітики ISW назвали головне завдання ЗСУ для контрнаступу в 2025 році / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

В американському уряді заявили про готовність підтримки майбутнього контрнаступу українських військ у 2025 році. Однак, для цього Збройні Сили України мають в короткі терміни повернути собі стратегічну ініціативу на фронті, адже перевага РФ у 2024 році може стати загрозливим чинником. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що якщо Україна не зможе перехопити ініціативу на фронті, то Росія може отримати перевагу. Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван для Financial Times вказав на те, що українські війська мождуть провести контрнаступальну операцію в наступному році з використанням отрманої від США військової допомоги. Однак, це можливо після зупинки подальшого просування російських військ у 2024 році.

ISW вважає, що затримка контрнаступу до 2025 року дасть Росії можливість створити сприятливі умови на полі бою, визначати час, місце та інтенсивність атак.

відео дня

У звіті відзначено, що один з російських військових блогерів позитивно відреагував на публікацію Financial Times і висловив думку, що окупанти можуть здійснювати авіаудари авіабомбами по українських позиціях до кінця 2024 року, якщо ЗСУ не планують розпочати контрнаступальну операцію.

"Українські сили, звісно, повинні отримати та інтегрувати військову допомогу США, стабілізувати лінію фронту, захиститися від передбачуваного наступу Росії влітку, перш ніж вони зможуть провести контрнаступальну операцію наприкінці 2024-го або у 2025 році", – вказують експерти ISW.

Згідно зі звітом Financial Times, американські чиновники в січні 2024 року радили Україні прийняти більш "консервативну" "активну оборону" у поточному році та готуватися до контрнаступу у 2025-му.

Проте Інститут вивчення війни підкреслює, що така стратегія може дозволити Росії контролювати ініціативу на театрі військових дій протягом року, що може спричинити створення агресором більш сприятливих умов для своїх атак.

"Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції, залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій, ігнорують реальну ситуацію на полі бою", — йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ в 2025 році - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після прийняття у США рішення про надання військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів, Україна працює над планами для нового контрнаступу у 2025 році. Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

З прибуттям додаткової військової допомоги, динаміка війни може змінитися. Екс-радник держсекретаря США Меттью Брайза зазначив, що існує ймовірність того, що в 2025 році Україна зможе провести контрнаступ.

За думкою експертів Інституту вивчення війни (ISW), українські війська, які отримали американську допомогу, мають шанс запобігти масштабному наступу російських окупантів цього літа і можуть стабілізувати лінію фронту в найближчі місяці. Крім того, ЗСУ самі зможуть відновити сили до контрнаступу наприкінці 2024 - початку 2025 року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Війна Росії проти України може закінчитись за 5 хвилин: у Польщі назвали умову

Війна Росії проти України може закінчитись за 5 хвилин: у Польщі назвали умову

09:35 Україна
Штати можуть втрутитися в конфлікт, якщо Україна "впаде" - конгресмен США

Штати можуть втрутитися в конфлікт, якщо Україна "впаде" - конгресмен США

09:28 Світ
РФ завдала масованого удару по Сумах: 3 райони області залишились без світла

РФ завдала масованого удару по Сумах: 3 райони області залишились без світла

09:03 Україна
Всі головні новини

Популярне

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає 80784

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес 24975

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес

Гороскоп Таро на тиждень з 6 до 12 травня: Стрільцям - романтика, Ракам - екстрим 12822

Гороскоп Таро на тиждень з 6 до 12 травня: Стрільцям - романтика, Ракам - екстрим

Популярна українська співачка вагітна від Олександра Пономарьова - ЗМІ 11442

Популярна українська співачка вагітна від Олександра Пономарьова - ЗМІ

Останні новини

10:07

Більше жодних мозолів: що робити, якщо натирає взуття

09:44

Крутять, як захочуть: 4 знаки зодіаку, які вважаються найбільшими маніпуляторами

09:35

Війна Росії проти України може закінчитись за 5 хвилин: у Польщі назвали умову

09:28

Штати можуть втрутитися в конфлікт, якщо Україна "впаде" - конгресмен США

09:25

Катя Осадча поділилася теплими фото зі своїми синами

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
09:03

РФ завдала масованого удару по Сумах: 3 райони області залишились без світла

09:00

Наступ під Куп'янськом і "мрії" про Харків: які плани у Росії у регіоні

08:48

Байден може знятися з виборів у США: у Spiegel дізналися, хто його замінить

08:47

Гороскоп на завтра 7 травня: Дівам - шалена удача, Близнюкам - відверта розмова

Реклама
08:24

Контрнаступ ЗСУ в 2025 році: в США назвали головне завдання для України

08:10

Чому Україна не скористалася кримінальним правом проти Путіна?Погляд

07:51

РФ формує війська для наступу на Харків: в ISW оцінили ризики

07:11

Сі Цзіньпін приїхав до Парижа з трьома посланнями: одне з них - про війну в Україні

07:10

Лише люди з орлиним зором знайдуть кота за 7 секунд: загадка, яка підкориться тільки обраним

06:10

Як РФ готує диверсії в Європі та чого очікуватиПогляд

05:10

Який побутовий предмет перебиває з'єднання Wi-Fi: мало хто про це здогадується

03:03

Росія готує новий прорив на фронті: у ЗСУ розповіли, які міста під загрозою

02:40

Бійки та спалахи гніву: що колишній чоловік Брітні Спірс думає про її витівки

02:10

Ракети полетять на Київ: Жданов назвав точні терміни масованого обстрілу

01:20

У НАТО запропонували радикальні заходи боротьби з російським флотом

Реклама
05 травня, неділя
23:44

Новий контрнаступ ЗСУ: у Сухопутних військах назвали ключову умову

23:41

Популярна українська співачка вагітна від Олександра Пономарьова - ЗМІ

22:40

РФ націлилася на захоплення двох областей і збирає 120-тисячне військо – генерал

22:35

Jerry Heil і alyona alyona з крашанками запалили на відкритті Євробачення-2024Відео

21:53

Будуть заморозки -4 градуси і грози: Україну накриває холодна погода

21:24

Удари на 100 кілометрів: Rheinmetall передасть Україні далекобійні снаряди

20:40

На нас чекає криваве літо 2024?Погляд

20:36

"Приліт" на Полтавщині: окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі

20:31

Представник Німеччини на Євробаченні-2024 запропонував повернути на конкурс РФ

20:25

РФ підірвала Слов'янську ТЕС: окупанти вдарили п'ятьма ракетами, є руйнування

19:26

"Перемололи" сотні окупантів: у ЗСУ розгромили фейк РФ про захоплення Красногорівки

19:20

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає

19:04

Помер зірка "Титаніку" і "Володаря перснів" Бернард Гілл

18:53

У Німеччині заговорили про висилку українських чоловіків додому

18:30

Бійня на півдні: мобілізований в армію РФ "народний месник" розстріляв росіян

18:08

Що не можна мити содою: 4 предмети, які будуть безповоротно зіпсовані від такого миття

17:47

Лукашенко на Великдень "співав" про "возз'єднання" з українцями

17:15

"Усього мінус 30 осіб": поліціянтка з Одеси потрапила в скандал на Великдень

16:19

Щодня до 150 осіб не випускають з України: на громадян чекають нові правила виїзду

16:14

РФ збирає 120-тисячний "кулак": генерал-розвідник розкрив напрямок штурму

Реклама
16:01

РФ на Великдень вдарила КАБом по центру Харкова: є руйнування і багато постраждалихФото

15:57

Бєдняков жорстко припечатав Івлєєву через її поїздку на окуповані території

15:53

Секрет всередині чашки: чому італійці не п'ють капучино після 11 ранкуВідео

15:30

Заваляться плани Путіна щодо Донбасу: військовий пояснив, чому РФ штурмує Часів Яр

15:23

Організовував катівні для полонених: у Бердянську підірвали колаборанта у власному автоВідео

14:52

"Війна є?": Безугла загриміла у скандал - дала дивну пораду українцям у Великдень

14:27

Церковне свято 6 травня: що категорично заборонено робити у Світлий понеділок

14:13

Війська Франції в Україні: боєць розповів, які завдання вони могли б виконувати

14:11

Введення західних військ до України: Макрон жорстко відповів на слова Пєскова

13:55

У "голубки миру" Анфіси Чехової через ботокс потекло око

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти