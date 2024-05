Контрнаступ ЗСУ в 2025 році: в США назвали головне завдання для України

В американському уряді заявили про готовність підтримки майбутнього контрнаступу українських військ у 2025 році. Однак, для цього Збройні Сили України мають в короткі терміни повернути собі стратегічну ініціативу на фронті, адже перевага РФ у 2024 році може стати загрозливим чинником. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що якщо Україна не зможе перехопити ініціативу на фронті, то Росія може отримати перевагу. Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван для Financial Times вказав на те, що українські війська мождуть провести контрнаступальну операцію в наступному році з використанням отрманої від США військової допомоги. Однак, це можливо після зупинки подальшого просування російських військ у 2024 році.

ISW вважає, що затримка контрнаступу до 2025 року дасть Росії можливість створити сприятливі умови на полі бою, визначати час, місце та інтенсивність атак.

У звіті відзначено, що один з російських військових блогерів позитивно відреагував на публікацію Financial Times і висловив думку, що окупанти можуть здійснювати авіаудари авіабомбами по українських позиціях до кінця 2024 року, якщо ЗСУ не планують розпочати контрнаступальну операцію.

Згідно зі звітом Financial Times, американські чиновники в січні 2024 року радили Україні прийняти більш "консервативну" "активну оборону" у поточному році та готуватися до контрнаступу у 2025-му.

Проте Інститут вивчення війни підкреслює, що така стратегія може дозволити Росії контролювати ініціативу на театрі військових дій протягом року, що може спричинити створення агресором більш сприятливих умов для своїх атак.

"Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції, залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій, ігнорують реальну ситуацію на полі бою", — йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.