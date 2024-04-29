ЗСУ підуть у новий контрнаступ: у Сухопутних військах спрогнозували терміни

В Україні є деякі бригади, які очікують на західну зброю, наголосив Іван Тимочко.

https://glavred.net/ukraine/vsu-poydut-v-novoe-kontrnastuplenie-v-suhoputnyh-voyskah-sprognozirovali-sroki-10561367.html Посилання скопійоване

Іван Тимочко спрогнозував контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/GeneralStaff.ua, Facebook І.Тимочко

Отримання Україною нового пакета західної військової допомоги дасть змогу ЗСУ почати планування контрнаступальних дій, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Стабільна західна підтримка даватиме можливості в майбутньому планувати наступальні операції або на кінець 2024 року, або на початок 2025 року, хоча наразі складно говорити про конкретні терміни, наголосив він у коментарі Каналу 24.

"Я сумніваюся, що якісь серйозні аналізи з боку дадуть змогу вирахувати, коли буде наступальна українська операція. Зрозуміло, що цю операцію готуватимуть щодо реальних засобів ураження української армії, її чисельності та чисельності російських військ. За вторинними ознаками ми бачимо, що певна підготовка йде", - пояснив співрозмовник. відео дня

Він зазначив, що в Україні є деякі бригади, які очікують на західну зброю, при цьому Сили оборони поступово вибивають ворожі системи протиповітряної оборони. Ще одним козирем буде наявність на озброєнні винищувачів F-16.

Водночас Тимочко додав, що допомога від США є надзвичайно важливою, але не варто забувати і про зусилля від інших міжнародних партнерів: "Окремо взята допомога від ЄС чи США не допоможе переломити хід подій. Але ця загальна маса, а особливо, якщо це буде на стабільній основі, даватиме можливості".

Контрнаступ ЗСУ - останні новини за темою

Раніше було названо умову переможного контрнаступу ЗСУ. Сили оборони не повинні дозволити окупантам досягти оперативно значущих успіхів, кажуть в ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна може відновити сили для потужного контрнаступу. Збройні сили України отримають ресурс для стримування окупантів під час їхнього літнього наступу.

Як повідомлялося, глава ГУР Кирило Буданов прогнозував, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогу без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред